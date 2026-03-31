Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν ότι θα χτυπήσουν αμερικανικές εταιρείες στη Μέση Ανατολή -Ποιες είναι στη λίστα - iefimerida.gr

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι στο εξής θα θεωρούν νόμιμους στόχους αμερικανικές εταιρείες στη Μέση Ανατολή, ξεκινώντας ίσως από αύριο Τετάρτη.

Σε ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδόθηκε η παρακάτω δήλωση που αποδίδεται στους Φρουρούς της Επανάστασης:

«Αγνοήσατε τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις μας σχετικά με την ανάγκη διακοπής των τρομοκρατικών επιχειρήσεων, και σήμερα, ως αποτέλεσμα των τρομοκρατικών επιθέσεων που πραγματοποιήθηκαν από εσάς και τους Ισραηλινούς συμμάχους σας, αρκετοί Ιρανοί πολίτες έγιναν μάρτυρες. Δεδομένου ότι το πρωταρχικό στοιχείο στον σχεδιασμό και στην παρακολούθηση των στόχων δολοφονίας είναι οι αμερικανικές εταιρείες Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και Τεχνητής Νοημοσύνης, σε απάντηση σε αυτές τις τρομοκρατικές επιχειρήσεις, από τώρα και στο εξής τα κύρια ιδρύματα που εμπλέκονται αποτελεσματικά σε τρομοκρατικές επιχειρήσεις θα θεωρούνται νόμιμοι στόχοι μας».

Οι Ιρανοί καλούν τους υπαλλήλους αυτών των εταιρειών να «εγκαταλείψουν αμέσως τους χώρους εργασίας τους» και στους κατοίκους «σε όλες τις χώρες της περιοχής» να εκκενώσουν εάν ζούν κοντά.

Στην ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί της Επανάστασης τονίζουν ότι περισσότερες από 15 εταιρείες θα στοχοποιηθούν, συμπεριλαμβανομένων των Boeing, Tesla, Meta, Google και Apple, από τις 8 μ.μ. τοπική ώρα αύριο Τετάρτη, εάν περισσότεροι Ιρανοί ηγέτες σκοτωθούν σε «στοχευμένες δολοφονίες».

