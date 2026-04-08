Μέση Ανατολή: «Μπουρλότο» στην εκεχειρία με το... καλημέρα -Το Ιράν απαιτεί διόδια σε κρυπτονομίσματα για τα Στενά του Ορμούζ - iefimerida.gr

Πριν καλά-καλά συμπληρωθεί 24ωρο από την είδηση της εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή, επιβεβαιώνονται οι ανησυχίες για τη βιωσιμότητά της.

Με αποκλειστικό δημοσίευμά τους, οι Financial Times αποκαλύπτουν ότι το Ιράν απαιτεί τέλη σε κρυπτονομίσματα για τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, στέλνοντας μάλιστα ραδιοφωνικό μήνυμα σε δεξαμενόπλοια που είναι εγκλωβισμένα στον Κόλπο, ότι θα καταστραφούν εάν επιχειρήσουν να διέλθουν χωρίς την ιρανική άδεια!

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ήδη τα κράτη του Κόλπου αντιδρούν, ενώ επιφυλακτικές εμφανίζονται οι μεγάλες μεταφορικές και ναυτιλιακές εταιρείες για το πώς μπορεί να εξελιχθεί η κατάσταση.

Το δημοσίευμα των FT

Το Ιράν θα απαιτήσει από τις ναυτιλιακές εταιρείες να πληρώνουν διόδια σε κρυπτονομίσματα για τα πετρελαιοφόρα που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, καθώς επιδιώκει να διατηρήσει τον έλεγχο της διέλευσης μέσω της βασικής πλωτής οδού κατά τη διάρκεια των δύο εβδομάδων εκεχειρίας.

Ο Χαμίντ Χοσεϊνί, εκπρόσωπος της Ένωσης Εξαγωγέων Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Πετροχημικών Προϊόντων του Ιράν, δήλωσε στους Financial Times την Τετάρτη ότι το Ιράν θέλει να εισπράττει τέλη διοδίων από κάθε διερχόμενο δεξαμενόπλοιο και να αξιολογεί κάθε πλοίο.

«Το Ιράν πρέπει να παρακολουθεί τι εισέρχεται και τι εξέρχεται από τα στενά, για να διασφαλίσει ότι αυτές οι δύο εβδομάδες δεν θα χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά όπλων» δήλωσε ο Χοσεϊνί, του οποίου ο βιομηχανικός σύνδεσμος συνεργάζεται στενά με το κράτος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όλα μπορούν να περάσουν, αλλά η διαδικασία θα χρειαστεί χρόνο για κάθε πλοίο και το Ιράν δεν βιάζεται», πρόσθεσε.

Οι αποφάσεις σχετικά με τους όρους διέλευσης από τα στενά λαμβάνονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν. Τα σχόλια του Χοσεϊνί υποδηλώνουν ότι το Ιράν θα απαιτήσει από κάθε δεξαμενόπλοιο να χρησιμοποιεί τη βόρεια διαδρομή κοντά στις ακτές του, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με το εάν τα πλοία που συνδέονται με τη Δύση ή με κράτη του Κόλπου θα είναι πρόθυμα να διακινδυνεύσουν τη διέλευση.

Ο Χοσεϊνί δήλωσε ότι κάθε δεξαμενόπλοιο πρέπει να στέλνει email στις αρχές σχετικά με το φορτίο του, μετά το οποίο το Ιράν θα ενημερώνει για τα διόδια που θα καταβάλλονται σε ψηφιακά νομίσματα. Όπως είπε, ο δασμός είναι 1 δολάριο ανά βαρέλι πετρελαίου, προσθέτοντας ότι τα άδεια δεξαμενόπλοια μπορούν να περνούν ελεύθερα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μόλις φτάσει το email και το Ιράν ολοκληρώσει την αξιολόγησή του, τα πλοία έχουν στη διάθεσή τους λίγα δευτερόλεπτα για να πληρώσουν σε bitcoin, διασφαλίζοντας ότι δεν μπορούν να εντοπιστούν ή να κατασχεθούν λόγω κυρώσεων», πρόσθεσε ο Hosseini.

Τα δεξαμενόπλοια στον Κόλπο έλαβαν την Τετάρτη ραδιοφωνικό μήνυμα που προειδοποιούσε ότι θα γίνουν στόχος στρατιωτικών επιθέσεων, εκτός εάν λάβουν πρώτα την έγκριση των ιρανικών αρχών.

Ιράν: Όποιος πάει να διέλθει χωρίς άδεια, θα καταστραφεί

«Εάν οποιοδήποτε σκάφος προσπαθήσει να διέλθει χωρίς άδεια, θα καταστραφεί» ανέφερε η μετάδοση, η οποία είναι στα αγγλικά, σύμφωνα με ηχογράφηση που κοινοποιήθηκε στους FT.

Η τύχη της διέλευσης μέσω των στενών είναι ένα από τα πιο ακανθώδη ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι διαπραγματευτές, καθώς προσπαθούν να μετατρέψουν μια προσωρινή εκεχειρία σε παρατεταμένη ειρήνη, με την επιθυμία του Ιράν να διατηρήσει την επιρροή του στην κεντρική πλωτή οδό να συγκρούεται με την έντονη αντίθεση των συμμάχων των ΗΠΑ στον Κόλπο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Τρίτη το βράδυ ότι η κατάπαυση του πυρός εξαρτάται από τη συμφωνία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν για το ΠΛΗΡΕΣ, ΑΜΕΣΟ και ΑΣΦΑΛΕΣ ΑΝΟΙΓΜΑ των Στενών του Ορμούζ, σύμφωνα με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σε ανακοίνωση του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν αναφέρονται 10 σημεία που αποτελούν τη βάση για τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου ενός νέου «πρωτοκόλλου για ασφαλή διέλευση» μέσω των στενών σε συντονισμό με τις ένοπλες δυνάμεις του Ιράν.

Οι δυτικοί πλοιοκτήτες δήλωσαν την Τετάρτη ότι ακολουθούν μια επιφυλακτική προσέγγιση, εν αναμονή λεπτομερειών σχετικά με το πώς και το εάν τα στενά θα μπορούσαν να ανοίξουν ξανά, καθώς προς το παρόν δεν υπάρχουν πλοία που να τολμούν να κάνουν τη διέλευση, εκτός από δύο που συνδέονται με το Ιράν.

Η Maersk, η δεύτερη μεγαλύτερη ναυτιλιακή εταιρεία στον κόσμο, δήλωσε ότι «εργάζεται επειγόντως» για να διευκρινίσει τους όρους. «Η κατάπαυση του πυρός μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες διέλευσης, αλλά δεν παρέχει ακόμη πλήρη ναυτική βεβαιότητα» δήλωσε η εταιρεία, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσει να υιοθετεί μια «προσεκτική προσέγγιση» με τα φορτία και δεν προχωρά ακόμη σε αλλαγές σε συγκεκριμένες υπηρεσίες.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το να επιτραπεί στο Ιράν να συνεχίσει να ελέγχει την κρίσιμη πλωτή οδό είναι πιθανό να είναι εξαιρετικά δυσάρεστο για τα κράτη του Κόλπου, συμπεριλαμβανομένων της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ και των ΗΑΕ. Θέτει επίσης ερωτήματα για τον ΟΠΕΚ+, την ομάδα παραγωγών πετρελαίου, με τους αναλυτές να προειδοποιούν ότι η παραχώρηση του ελέγχου των Στενών του Ορμούζ στο Ιράν θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά την ισορροπία δυνάμεων εντός του οργανισμού, δίνοντας στην Τεχεράνη ένα πιθανό βέτο στις εξαγωγές των αντίπαλων μελών.

Ο Αλί Σιχάμπι, σχολιαστής κοντά στη βασιλική αυλή της Σαουδικής Αραβίας, δήλωσε ότι το βασίλειο θα απαιτήσει «απρόσκοπτη» πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές.

«Το να επιτραπεί στο Ιράν οποιαδήποτε μορφή ελέγχου επί των στενών θα ήταν κόκκινη γραμμή», είπε ο Σιχάμπι. «Η προτεραιότητα πρέπει να είναι η απρόσκοπτη πρόσβαση μέσω των στενών», συπλήρωσε.

Την Τετάρτη, ο βασικός αγωγός Ανατολής-Δύσης της Σαουδικής Αραβίας, τον οποίο το βασίλειο χρησιμοποιεί για την αναδρομολόγηση των εξαγωγών πετρελαίου στην Ερυθρά Θάλασσα, χτυπήθηκε από drone, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα, παρά την εκεχειρία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Περίπου 175 εκατομμύρια βαρέλια αργού και διυλισμένων προϊόντων φορτώνονται αυτή τη στιγμή σε 187 δεξαμενόπλοια στον Κόλπο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Kpler - τα οποία θα μπορούσαν τώρα να αρχίσουν να κινούνται, ανάλογα με το τι θα συμβεί στα στενά.

Στελέχη του κλάδου εκτιμούν ότι 300 έως 400 πλοία περιμένουν να βγουν από τον Κόλπο μόλις καταστεί δυνατό να περάσουν με ασφάλεια, με ένα από αυτά να τον περιγράφει ως «πάρκινγκ».

Αρκετοί έμποροι δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι η κατάσταση τις επόμενες ημέρες θα μοιάζει με το σύστημα που έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες δύο εβδομάδες, στο οποίο μια χούφτα πλοίων που έχουν εγκριθεί από το Ιράν επιτρέπεται να περάσουν σε μια συγκεκριμένη διαδρομή. Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, αυτό περιοριζόταν σε μεγάλο βαθμό σε πλοία που γενικά είχαν συναλλαγές με το Ιράν και δεν ήταν συνδεδεμένα με τις ΗΠΑ, το Ισραήλ ή τα κράτη του Κόλπου που είχαν διευκολύνει τη διοργάνωση επιθέσεων εναντίον του.

Ο Μάρτιν Κέλι, επικεφαλής συμβουλευτικών υπηρεσιών στην ομάδα ναυτιλιακών πληροφοριών EOS Risk, δήλωσε ότι δεν υπάρχει «καμία περίπτωση» η συσσώρευση πλοίων που περιμένουν να αποπλεύσουν να εκκαθαριστεί σε δύο εβδομάδες. Περίπου 10 με 15 πλοία θα μπορούσαν ημερησίως να διασχίζουν τα στενά, καθώς η διαδικασία ήταν «αρκετά χρονοβόρα», είπε, από 135 πλοία πριν από τον πόλεμο.