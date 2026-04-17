Το Ιράν ανοίγει πλήρως τα Στενά του Ορμούζ για το υπόλοιπο της εκεχειρίας -«Βουτιά» στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου - iefimerida.gr

Το Ιράν ανοίγει τα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, με τον Ντόναλντ Τραμπ να ευχαριστεί την Τεχεράνη.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Aμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν «εντελώς ανοιχτά» για το «υπόλοιπο διάστημα της εκεχειρίας».

Ο Αμπάς Αραγτσί ανέφερε ότι η κίνηση αυτή θα περιλαμβάνει τη διέλευση «όλων των εμπορικών πλοίων» από το θαλάσσιο πέρασμα.

«Κατόπιν της εκεχειρίας στο Λίβανο, η διέλευση όλων των εμπορικών πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ κηρύσσεται πλήρως ανοιχτή για το υπόλοιπο διάστημα της εκεχειρίας, ακολουθώντας τη συντονισμένη διαδρομή που έχει ήδη ανακοινώσει ο Οργανισμός Λιμένων και Ναυτιλίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», έγραψε ο Ιρανός αξιωματούχος.

Ο Τραμπ ευχαριστεί το Ιράν, αλλά κρατάει... τον ναυτικό αποκλεισμό στη χώρα

«Το Ιράν μόλις ανακοίνωσε ότι το Στενό του Ορμούζ είναι πλήρως ανοιχτό και έτοιμο για απρόσκοπτη διέλευση. Ευχαριστούμε!» έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγα λεπτά μετά την ανάρτηση του Αραγτσί.

Σε νεότερη ανάρτησή του ωστόσο, τόνισε ότι το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ θα παραμείνει εκεί μέχρι να «ολοκληρωθεί στο 100% η συναλλαγή με το Ιράν»

Κίνηση του Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ μετά την εκεχειρία

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την ανακοίνωση εκεχειρίας στον Λίβανο από τον Ντόναλντ Τραμπ, που ακολούθησε αυτή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία βρίσκεται ήδη στη δεύτερη εβδομάδα της.

Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν λήγει την ερχόμενη Τετάρτη, 22 Απριλίου. Η δεκαήμερη εκεχειρία, που ξεκίνησε τα ξημερώματα για τον Λίβανο, εκπνέει τα μεσάνυχτα της 26ης Απριλίου.

Καθώς ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, είχε δηλώσει χθες, Πέμπτη, πως ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν θα συνεχιστεί «για όσο χρειαστεί», μένει να φανεί αν μετά από αυτή την εξέλιξη οι ΗΠΑ θα αναθεωρήσουν τη θέση αυτή.

Υποχωρούν οι τιμές σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο μετά την ανακοίνωση για τα Στενά του Ορμούζ

Μετά την ανακοίνωση του Αραγτσί, οι τιμές στο πετρέλαιο υποχώρησαν σημαντικά. Το Brent έπεσε στα 89 δολάρια το βαρέλι στο Λονδίνο (στις 17:00 ώρα Ελλάδος) βουτιά κατά 10,4%, εξαλείφοντας τα κέρδη της εβδομάδας, ενώ το West Texas Intermediate έπεσε κοντά στα 85 δολάρια.

Την ίδια ώρα, στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια οι τιμές αναφοράς του φυσικού αερίου σημείωσαν θεαματική πτώση έως και 9,8%, φτάνοντας κοντά στα 38 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Παράλληλα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που συνδέονται με τον βιομηχανικό δείκτη Dow Jones αυξήθηκαν κατά 524 μονάδες ή 1,1%. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 διαπραγματεύτηκαν με άνοδο 0,8%, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq 100 σημείωσαν άνοδο 0,9%.

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι ευρωπαϊκές μετοχές σημείωσαν επίσης απότομη άνοδο.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε άνοδο 1,16%, με όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια και τους περισσότερους κλάδους να κινούνται προς το πράσινο.

«Κατ' αρχήν συμφωνία» ΗΠΑ-Ιράν βλέπει το Πακιστάν

Λίγο νωρίτερα, μέλος της πακιστανικής αντιπροσωπείας που συμμετέχει στις διπλωματικές προσπάθειες είπε στο Reuters ότι ΗΠΑ και Ιράν «συμφωνούν κατ’ αρχήν».

Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο στρατάρχης Μουνίρ του Πακιστάν -που έχει λάβει τα εύσημα από τον ίδιο τον Τραμπ- πέτυχε σημαντική πρόοδο σε «επικίνδυνα ζητήματα» κατά τη διάρκεια των συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν αυτή την εβδομάδα στην Τεχεράνη.



Στην επόμενη συνάντηση, οι δύο πλευρές ενδέχεται να υπογράψουν μνημόνιο κατανόησης, το οποίο θα ακολουθήσει μια συνολική συμφωνία εντός 60 ημερών.