 Το Ιράν αγνοεί τις απειλές Τραμπ: «Η αλαζονική ρητορική του δεν μας αγγίζει» - iefimerida.gr
Το Ιράν αγνοεί τις απειλές Τραμπ: «Η αλαζονική ρητορική του δεν μας αγγίζει»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ / Φωτογραφία AP
Νέα ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς οι δηλώσεις Τραμπ χαρακτηρίστηκαν από την Ισλαμική Δημοκρατία ως «αλαζονική ρητορική» χωρίς πραγματικό αντίκτυπο.

Ο εκπρόσωπος των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, Χατάμ αλ Ανμπιγιά, τόνισε ότι οι απειλές του Τραμπ, σύμφωνα με τις οποίες οι αμερικανικές δυνάμεις μπορούν να καταστρέψουν σημαντικές υποδομές του Ιράν μέσα σε μία νύχτα, δεν θα επηρεάσουν τη συνέχιση των στρατιωτικών τους επιχειρήσεων. «Η χοντροκομμένη και αλαζονική ρητορική του προέδρου, που βρίσκεται σε αδιέξοδο, δεν έχει καμία επίπτωση στις συντριπτικές επιχειρήσεις μας», δήλωσε.

Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προειδοποιήσει ότι αν το Ιράν δεν ανοίξει πλήρως τα Στενά του Ορμούζ μέχρι αύριο, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να πλήξουν γέφυρες και ηλεκτροπαραγωγικές εγκαταστάσεις μέσα σε τέσσερις ώρες.

Η αντιπαράθεση αυτή αναδεικνύει τις αυξανόμενες εντάσεις στην περιοχή και την αποφασιστικότητα του Ιράν να μην υποκύψει σε στρατιωτικές απειλές.

