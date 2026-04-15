Ιράν: Περισσότεροι από 26.000.000 πολίτες έχουν προσφερθεί για εθελοντική στράτευση - iefimerida.gr

Ιράν: Περισσότεροι από 26.000.000 πολίτες έχουν προσφερθεί για εθελοντική στράτευση

Ιρανοί με μοτοσικλέτες στο κέντρο της Τεχεράνης εν καιρώ πολέμου / AP
Το Ιράν υποστηρίζει ότι περισσότεροι από 26.000.000 πολίτες έχουν προσφερθεί για εθελοντική στράτευση.

Η κρατική ραδιοτηλεόραση IRIB μετέδωσε ότι 26 εκατομμύρια άνθρωποι, από τα συνολικά 93 εκατομμύρια κατοίκους, ανταποκρίθηκαν στην καμπάνια «Θυσίασε τη ζωή σου».

Σύμφωνα με το κρατικό ραδιόφωνο, οι εθελοντές αναμένεται να πλαισιώσουν τους Φρουρούς της Επανάστασης και τα υπόλοιπα σώματα των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν. Σχεδιάζεται επίσης η δημιουργία ανθρώπινων αλυσίδων για την προστασία εγκαταστάσεων στρατηγικής σημασίας που ενδέχεται να βρεθούν στο στόχαστρο επιθέσεων.

Σύμφωνα με την IRIB, μεταξύ όσων έχουν εγγραφεί ως εθελοντές είναι ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, οι περισσότεροι υπουργοί της κυβέρνησης, αξιωματούχοι, αθλητές και καλλιτέχνες.

Με στοιχεία από ΑΠΕ-ΜΠΕ

