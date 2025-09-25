Τραμπ και Ερντογάν υπέγραψαν συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας - iefimerida.gr

Μετά την συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν στον Λευκό Οίκο, άρχισαν να πέφτουν οι υπογραφές στις συμφωνίες.

Οι δύο χώρες υπέγραψαν συμφωνία για συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας.

Ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ δήλωσε ότι η συμφωνία εμβαθύνει τη συνεργασία των δύο πλευρών.

ΗΠΑ και Τουρκία υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης για τη συνεργασία στις πολιτικές χρήσεις της πυρηνικής τεχνολογίας.

Τα πυρηνικά εργοστάσια που θα ιδρυθούν θα λειτουργούν με τη συνεργασία των δύο χωρών.