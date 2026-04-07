ΗΠΑ: Το Υπουργείο Παιδείας τερματίζει συμφωνίες για την προστασία των τρανς μαθητών σε σχολεία - iefimerida.gr

Το Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ βάζει τέλος σε συμφωνίες που είχαν συναφθεί με πέντε σχολικές περιφέρειες και ένα κολέγιο για την προστασία των τρανς μαθητών.

Η απόφαση σημαίνει ότι το υπουργείο δεν θα επιβλέπει πλέον την εφαρμογή των μέτρων που απαιτούσαν τη συμμόρφωση των σχολείων με την ομοσπονδιακή νομοθεσία για τα δικαιώματα των πολιτών.

Οι περιοχές που επηρεάζονται περιλαμβάνουν τη σχολική περιφέρεια Cape Henlopen στο Ντέλαγουερ, τη σχολική περιφέρεια Fife στην Ουάσινγκτον, τη σχολική περιφέρεια Delaware Valley στην Πενσιλβάνια, καθώς και τις σχολικές περιφέρειες La Mesa-Spring Valley και Sacramento City Unified και το Taft College στην Καλιφόρνια.

Ο «Τίτλος IX»

Υπό τις κυβερνήσεις Ομπάμα και Μπάιντεν, ο «Τίτλος IX», που απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω φύλου στην εκπαίδευση, είχε επεκταθεί ώστε να καλύπτει και τρανς και ομοφυλόφιλους μαθητές. Αντιθέτως, η κυβέρνηση Τραμπ είχε ήδη προχωρήσει σε κυρώσεις και αγωγές κατά σχολείων και πολιτειών που προωθούσαν πολιτικές υπέρ των τρανς μαθητών, ιδιαίτερα σε θέματα συμμετοχής σε αθλήματα, ενώ παράλληλα ξεκίνησε έρευνες για τα πολιτικά δικαιώματα των μαθητών.

Με την πρόσφατη απόφαση, η ομοσπονδιακή επίβλεψη των πολιτικών προστασίας τρανς μαθητών μειώνεται σημαντικά, αφήνοντας τα σχολεία να καθορίσουν ανεξάρτητα τις πρακτικές τους.