Ο Τραμπ αφαίρεσε τη Συρία από την λίστα των χωρών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία - Αλ Σάρα: «Μας έφυγε ένα μεγάλο βάρος» - iefimerida.gr

Μετά από 47 χρόνια στην «μαύρη λίστα» και λιγότερο από δύο χρόνια από την ανατροπή του Άσαντ, οι ΗΠΑ αφαίρεσαν τη Συρία από τον κατάλογο των χωρών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία.

Αυτή η απόφαση, την οποία είχε προαναγγείλει η κυβέρνηση

Τραμπ στις αρχές Ιουλίου ουσιαστικά άρει «τα τελευταία μεγάλα εμπόδια» για ιδιωτικές επενδύσεις στη Συρία του πρώην τσιχαντιστή και de facto προέδρου της χώρας, Αχμέντ αλ Σάρα.

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Πλέον στον κατάλογο των ΗΠΑ με τις χώρες που υποστηρίζουν την τρομοκρατία παραμένουν τρεις: η Κούβα, η Βόρεια Κορέα και το Ιράν.



Πριν την οριστική διαγραφή της Συρίας από την «μαύρη λίστα», οι ΗΠΑ είχαν αφαιρέσει την οργάνωση Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ - πρώην Μέτωπο αλ Νούσρα, αλλοτε παρακλάδι της αλ Κάιντα στη Συρία - αλλά και τον επικεφαλής της, αλ Σάρα, από τον κατάλογο με τις βασικές οργανώσεις και οντότητες που χαρακτηρίζονται τρομοκρατικές (Specially Designated Global Terrorist).

Ανοίγει ο δρόμος «προς την ευημερία» της Συρίας

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε χθες ότι η απόφαση των ΗΠΑ προσφέρει στους Σύρους «έναν δρόμο προς την ευημερία».

Το μέτρο «αίρει τα τελευταία μεγάλα εμπόδια για επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα στη Συρία και ευνοεί την οικονομική ανάκαμψη της χώρας όπως και την επανένταξή της στην παγκόσμια οικονομία», επεσήμανε σε ανακοίνωσή του.

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«Οι αποφάσεις που ελήφθησαν σήμερα θα ευνοήσουν επιπλέον επενδύσεις στη Συρία ώστε να προωθηθεί η πολιτική και οικονομική σταθερότητα», σχολίασε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ.

Ο Τομ Μπάρακ, ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Συρία, χαιρέτισε στο Χ «ένα νέο αποφασιστικό βήμα στην εντυπωσιακή πορεία της Συρίας από την απομόνωση στη συνεργασία και από πηγή τρομοκρατίας σε έναν εταίρο δεσμευμένο στην παγκόσμια μάχη εναντίον της».

Από την πλευρά του ο Σύρος υπουργός Εξωτερικών Ασάαντ αλ Σαϊμπάνι χαρακτήρισε την απόφαση των ΗΠΑ «ιστορικό βήμα», εκτιμώντας ότι αποτυπώνει «τη δέσμευση του νέου συριακού κράτους υπέρ της ειρήνης και της διεθνούς ασφάλειας».

Ο Σύρος υπουργός Οικονομικών Μοχάμεντ Μπαρνίε έκανε λόγο για «μεγάλη και ιστορική επιτυχία της συριακής διπλωματίας», σε σχόλιά του που μεταδόθηκαν από το επίσημο πρακτορείο SANA. Παράλληλα εκτίμησε ότι η απόφαση των ΗΠΑ ανοίγει «έναν σημαντικό και πολυαναμενόμενο δρόμο για την ενίσχυση της ενσωμάτωσης της Συρίας στο παγκόσμιο οικονομικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα, την προσέλκυση επενδύσεων και σύγχρονων τεχνολογιών και την υποστήριξη των προοπτικών ανάπτυξης».

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Από το 2025 πολλές δυτικές χώρες έχουν άρει σταδιακά τις κυρώσεις που είχαν επιβάλει στη Συρία, ανάμεσά τους ο Καναδάς και η Βρετανία. Η ΕΕ τις ήρε ήδη από τον Μάιο του 2025.

Χαιρετίζουν την απόφαση Δαμασκός και Άγκυρα

Χαιρετίζοντας την απόφαση των ΗΠΑ, ο Σύρος πρόεδρος Άχμαντ αλ Σάρα δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του απαλλάχθηκε από ένα «μεγάλο βάρος».

«Σήμερα, η Συρία απαλλάσσεται από ένα βαρύ φορτίο και γυρίζει σελίδα από το οδυνηρό παρελθόν της για να ξεκινήσει την πορεία της ανάπτυξης και της ανοικοδόμησης», δήλωσε ο Σάρα στη διάρκεια ομιλίας του που εκφώνησε σήμερα.

Την απόφαση των ΗΠΑ χαιρέτισε και η Τουρκία λέγοντας ότι με αυτή αίρεται ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη της Συρίας.

«Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να ενώσει τις προσπάθειές της προς την επίτευξη του στόχου για μια ευημερούσα Συρία και την εκπλήρωση των ευθυνών της να τερματιστούν οι επιθετικές ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο αυτό το όραμα», σημειώνει σε ανακοίνωσή του το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών αναφερόμενο στις ισραηλινές επιθέσεις στη Συρία.