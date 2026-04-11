«Οι ΗΠΑ συμφώνησαν στην αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν» σύμφωνα με πηγές -Διαψεύδει η Ουάσιγκτον - iefimerida.gr

Μία υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε σήμερα ότι οι ΗΠΑ συμφώνησαν στην αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν στο Κατάρ, αλλά και σε άλλες ξένες τράπεζες.

Πρόκειται για μια κίνηση «καλής θέλησης» και «σοβαρότητας» προς την κατεύθυνση επίτευξης μιας συμφωνίας με την Ουάσινγκτον στις συνομιλίες στην Ισλαμαμπάντ, τονίζουν οι ίδιες πηγές.

Η πηγή έκανε τη δήλωση ανώνυμα, εξαιτίας της ευαίσθητης φύσης του ζητήματος, ενώ είπε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι το ξεπάγωμα των περιουσιακών στοιχείων «συνδέεται άμεσα με τη διασφάλιση της ασφαλούς πλεύσης μέσω των Στενών του Ορμούζ», που αναμένεται να είναι ένα κεντρικό θέμα στις συνομιλίες.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος αρνήθηκε ωστόσο την συμφωνία.

