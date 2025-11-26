Σοκ στις ΗΠΑ: Δύο στρατιώτες της Εθνοφρουράς δέχθηκαν πυρά κοντά στον Λευκό Οίκο -«Το κτήνος θα πληρώσει» λέει ο Τραμπ - iefimerida.gr

Πυρά δέχθηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες δύο στρατιώτες της Εθνοφρουράς στην Ουάσιγκτον, πολύ κοντά στον Λευκό Οίκο.

Σχεδόν τρεις ώρες μετά το περιστατικό, η κατάσταση των δύο στρατιωτών δεν είναι ξεκάθαρη. Στις 10:42 ώρα Ελλάδας, ο κυβερνήτης της δυτικής Βιρτζίνια, Πάτρικ Μόρισι, ανακοίνωσε τον θάνατο των δύο στρατιωτών.

«Με μεγάλη λύπη επιβεβαιώνουμε ότι και οι δύο στρατιώτες της Εθνικής Φρουράς της Δυτικής Βιρτζίνια που πυροβολήθηκαν νωρίτερα σήμερα στην Ουάσιγκτον κατέληξαν από τα τραύματά τους», έγραψε στο X. «Αυτοί οι γενναίοι κάτοικοι της Δυτικής Βιρτζίνια έχασαν τη ζωή τους υπηρετώντας τη χώρα τους».

Όμως αργότερα ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, και η δήμαρχος της Ουάσιγκτον, Μιούριελ Μπόουζερ, δήλωσαν σε συνέντευξη Τύπου ότι οι στρατιώτες βρίσκονται σε «κρίσιμη κατάσταση».

Ο Τζέφρι Κάρολ της Μητροπολιτικής Αστυνομίας δήλωσε ότι οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στις 2:15 μ.μ. όταν ο δράστης «ήρθε στη γωνία, σήκωσε το χέρι του με ένα πυροβόλο όπλο και πυροβόλησε εναντίον των μελών της Εθνοφρουράς».

Η δήμαρχος έκανε λόγο για «στοχευμένη επίθεση».

Τραμπ: Το κτήνος που πυροβόλησε τα δύο μέλη της Εθνοφρουράς θα πληρώσει πολύ ακριβό τίμημα

Νωρίτερα, σε μήνυμά του για το αιματηρό επεισόδιο, πριν ανακοινωθεί ο θάνατός τους, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε:

«Το κτήνος που πυροβόλησε τα δύο μέλη της Εθνοφρουράς -και οι δύο σε κρίσιμη κατάσταση και τώρα σε δύο διαφορετικά νοσοκομεία- είναι επίσης σοβαρά τραυματισμένο, αλλά, ανεξάρτητα από αυτό, θα πληρώσει πολύ ακριβό τίμημα. Ο Θεός να ευλογεί τη Μεγάλη μας Εθνοφρουρά, καθώς και όλες τις Ένοπλες Δυνάμεις και τις Δυνάμεις Επιβολής του Νόμου. Αυτοί είναι πραγματικά Υπέροχοι Άνθρωποι. Εγώ, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, και όλοι όσοι συνδέονται με το Γραφείο της Προεδρίας, είμαστε μαζί σας».

Ελάχιστα μέτρα μακριά από τον Λευκό Οίκο

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο κέντρο της Ουάσιγκτον, στις 2:15 μ.μ. τοπική ώρα (9:15 μ.μ. ώρα Ελλάδας).

Οι δύο Εθνοφρουρoί φαίνεται πως αντάλλαξαν πυρά με τον φερόμενο ως δράστη, σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το CNN. Οι πηγές ανέφεραν ότι ο ύποπτος συνελήφθη και μεταφέρθηκε μακριά από το σημείο με φορείο.

ΠΗΓΗ: DC Metropolitan Police Department, Department of Homeland Security Sec. Kristi Noem

Το περιστατικό φαίνεται πως έγινε ελάχιστα μέτρα βορειοδυτικά από τον Λευκό Οίκο, κοντά στο ξενοδοχείο Club Quarters και τον σταθμό του μετρό «Φάραγκατ Νορθ».

Χάρτης από Google Maps

Οι Αρχές αναζητούν το κίνητρο - Οι εθνοφρουροί δεν είχαν δικαίωμα να πυροβολήσουν

Προς το παρόν, ο ύποπτος που έχει συλληφθεί λαμβάνει ιατρική φροντίδα και δεν υπάρχουν πληροφορίες για το πιθανό κίνητρο.

Τα δύο βασικά σενάρια που εξετάζονται είναι αφενός η στοχευμένη επίθεση προς τους εθνοφρουρούς, αφετέρου η ανταλλαγή πυροβολισμών μετά από κάποιο διαπληκτισμό.

Πάντως, αμερικανικά ΜΜΕ αναφέρουν πως ως εθνοφρουροί της πολιτείας της Δυτικής Βιρτζίνια οι δύο άνδρες δεν είχαν δικαίωμα να εξαπολύσουν πυρά στο έδαφος της Ουάσιγκτον, εκτός αν ένιωθαν ότι απειλείται άμεσα η ζωή τους. Αυτή είναι μια πληροφορία που ίσως αποδειχθεί σημαντική στις έρευνες που θα ακολουθήσουν.

Τις έρευνες έχει ήδη αναλάβει το FBI και έχουν επικεντρωθεί στα στοιχεία που ενδεχομένως εντοπίσουν στον σταθμό του μετρό του «Φάραγκατ Νορθ». Ήδη αναζητείται τυχόν οπτικό υλικό στο οποίο να έχει καταγραφεί το τραγικό συμβάν.