ΗΠΑ: Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1971 η στήριξη στη θανατική ποινή, σύμφωνα με δημοσκόπηση - iefimerida.gr

Η στήριξη της αμερικανικής κοινής γνώμης στη θανατική ποινή μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1971, με το 49% των ενηλίκων να τάσσεται υπέρ της επιβολής της για τους καταδικασμένους δολοφόνους.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε σήμερα από το ινστιτούτο Gallup, αν και αυτό το ποσοστό του 49% (έναντι 45% των ερωτηθέντων που τάσσεται κατά) δεν σηματοδοτεί μια κατακόρυφη πτώση σε σύγκριση με το 52% που είχε καταγραφεί το 2025, είναι η πρώτη φορά εδώ και 55 χρόνια που η αποδοχή της θανατικής ποινής υποχωρεί κάτω από το όριο της πλειοψηφίας, υπογραμμίζει το Gallup.

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Η έρευνα διεξήχθη μέσω τηλεφώνου, με τη συμμετοχή 1.200 ενηλίκων και με το περιθώριο σφάλματος στο συν/πλην 4%. Πραγματοποιήθηκε το διάστημα 1ης με 19ης Οκτωβρίου, αμέσως μετά την άνευ προηγουμένου αποτυχία, την 30η Σεπτεμβρίου, της εκτέλεσης μιας γυναίκας στο Τενεσί (νότια), της Κρίστα Πάικ, η οποία επέζησε από δύο θανατηφόρες ενέσεις, διευκρίνισε το ινστιτούτο.

Αυτή η αποτυχημένη απόπειρα και η διαμάχη γύρω από τη ζωντανή μετάδοση μιας εκτέλεσης διά τυφεκισμού από στρατιωτικό απόσπασμα στις 3 Δεκεμβρίου, την οποία ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τελικά εγκατέλειψε, αναβίωσαν θεαματικά τον δημόσιο διάλογο για τη θανατική ποινή, ιδίως σχετικά με τις διαφορετικές μεθόδους εκτέλεσης καταδικασμένων κρατουμένων.

Οι Αμερικανοί έχουν συγκλονιστεί από την πρόσφατη αποτυχημένη εκτέλεση

Αυτή η δημοσκόπηση «δείχνει ότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής όσον αφορά την κοινή γνώμη για τη θανατική ποινή, διότι οι Αμερικανοί έχουν συγκλονιστεί από την πρόσφατη αποτυχημένη εκτέλεση, καθώς και από την πρόταση να μεταδοθεί ζωντανά μια εκτέλεση», δήλωσε η Λόρα Πόρτερ, επικεφαλής μιας συμμαχίας αμερικανικών οργανώσεων που αγωνίζονται για την κατάργηση της θανατικής ποινής.

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«Την ίδια ώρα, Ρεπουμπλικανοί κυβερνήτες, όπως και Δημοκρατικοί, εφαρμόζουν μέτρα επιείκειας σε αυξημένο ρυθμό. Η θανατική ποινή αποκαλύπτεται πλέον ως αυτό που πραγματικά είναι: μια πλήρης αποτυχία», καταλήγει η συμμαχία σε ένα δελτίο Τύπου.

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας (δυτικά) Γκάβιν Νιούσομ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι μετατρέπει τις ποινές των 548 θανατοποινιτών της πολιτείας σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης.

Τα τελευταία δέκα χρόνια, η στήριξη στη θανατική ποινή παρέμεινε ελαφρά πάνω από το 50%, προτού καταγράψει πτώση στο 49% φέτος, σημειώνει το Gallup. Αυτή η άποψη παραμένει η πλειοψηφία μεταξύ του πιο ηλικιωμένου πληθυσμού, άνω των 50 ετών, ενώ οι νεότεροι, κάτω των 30 ετών, αντιτίθενται σε μεγάλο βαθμό σε αυτήν, σύμφωνα με την έρευνα.

Συνολικά, 35 εκτελέσεις πραγματοποιήθηκαν από τις αρχές του έτους στις ΗΠΑ, όλες με τη χορήγηση θανατηφόρας ένεσης. Όμως, η μεγάλη πλειονότητα των καταδικασθέντων είχαν διαπράξει εγκλήματα πριν από 20 ή και 30 χρόνια.

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ΑΠΕ ΜΠΕ