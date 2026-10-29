ΗΠΑ και Ρωσία συζητούν νέα άρση κυρώσεων -Τι αποκάλυψε συνεργάτης του Κρεμλίνου - iefimerida.gr

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ και το Κρεμλίνο συζητούν το ενδεχόμενο άρσης των αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Ρωσίας, το οποίο διαχειρίζεται κεφάλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων.



Τα παρασπάνω μετέδωσαν ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα σύμβουλο του Κρεμλίνου. Μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε ακόμη μία παραχώρηση της Ουάσιγκτον προς τη Μόσχα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.



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Ο Γιούρι Ουσακόφ, σύμβουλος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για θέματα εξωτερικής πολιτικής, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ για την άρση των κυρώσεων κατά του κρατικού «Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων» (Russian Direct Investment Fund) «βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και αρκετό καιρό», όπως μετέδωσε την Τετάρτη το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS. «Δεν γνωρίζω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα», πρόσθεσε. Όπως ανέφερε, ο διευθύνων σύμβουλος του ταμείου και απεσταλμένος της προεδρίας, Κιρίλ Ντμίτριεφ, συμμετέχει ενεργά στις επαφές με Αμερικανούς αξιωματούχους.



Οι κυρώσεις επιβλήθηκαν από την κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, με την Ουάσιγκτον να χαρακτηρίζει το ταμείο ως μηχανισμό χρηματοδότησης αδιαφανών συναλλαγών του Πούτιν και του στενού του περιβάλλοντος.



Οι New York Times είχαν μεταδώσει πρώτοι, την Τρίτη, ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει την άρση τους.

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O Τραμπ και οι άρσεις κυρώσεων στη Ρωσία

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει υπερασπιστεί τις πρόσφατες παραχωρήσεις στη Ρωσία, οι οποίες έχουν προκαλέσει αντιδράσεις τόσο στους Δημοκρατικούς όσο και στους Ρεπουμπλικανούς και έχουν δημιουργήσει ρήγμα με τους δυτικούς συμμάχους των ΗΠΑ.



Νωρίτερα τον Οκτώβριο, ο Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία για την επανέναρξη των ρωσικών εξαγωγών ντίζελ στις διεθνείς αγορές και εξαίρεσε από τις κυρώσεις ορισμένες πωλήσεις ρωσικών ορυκτών καυσίμων. Παράλληλα, ανεστάλη η εφαρμογή νομοθεσίας που προέβλεπε δασμούς έως και 100% σε προϊόντα από τις πέντε χώρες που εισάγουν τις μεγαλύτερες ποσότητες ρωσικού πετρελαίου ή φυσικού αερίου. Τα έσοδα από τις πωλήσεις αυτές είναι ζωτικής σημασίας για τη χρηματοδότηση της πολεμικής μηχανής του Κρεμλίνου.

Ο Λευκός Οίκος επιδιώκει να αμβλύνει τις πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου και του ντίζελ εντός των ΗΠΑ, ενόψει των κρίσιμων ενδιάμεσων εκλογών που διεξάγονται την επόμενη εβδομάδα. Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι η απόφασή του να άρει ορισμένες κυρώσεις κατά της Ρωσίας αποσκοπούσε στο να διατηρήσει τη Μόσχα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο Τραμπ απέδωσε τις υψηλές τιμές των καυσίμων παγκοσμίως στην Ουκρανία και άσκησε έντονη πίεση στον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να σταματήσει τα πλήγματα κατά ρωσικών διυλιστηρίων, την ώρα που η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις της εναντίον ουκρανικών κωμοπόλεων, πόλεων και ενεργειακών υποδομών.



Την ίδια στιγμή, εντείνονται οι ανησυχίες στο Κίεβο και την Ευρώπη ότι η Ουάσιγκτον θα προχωρήσει σε νέες παραχωρήσεις προς τη Ρωσία για να εξασφαλίσει μια συμφωνία ειρήνης. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πρόσφατα στο NBC ότι οι εξαιρέσεις από τις κυρώσεις ενίσχυσαν τον πόλεμο του Πούτιν κατά της Ουκρανίας, σε μια περίοδο που η Μόσχα σημείωνε αποτυχίες στο πεδίο της μάχης. Το Κίεβο ζητά εδώ και καιρό την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων στις ρωσικές εξαγωγές ενέργειας.



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Την περασμένη εβδομάδα, ο Πούτιν δήλωσε έτοιμος να επαναλάβει τις τριμερείς συνομιλίες Ρωσίας, ΗΠΑ και Ουκρανίας μετά τα μέσα Νοεμβρίου, έπειτα από αίτημα του Αμερικανού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ, με τον οποίο συναντήθηκε στην Αγία Πετρούπολη. Κατά τη συνάντηση, ο Ρώσος πρόεδρος εξέφρασε ενδιαφέρον για την αποκατάσταση της οικονομικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ.

Πηγή: CNN