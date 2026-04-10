ΗΠΑ: Ανίκανος να δικαστεί ο δολοφόνος της 23χρονης Ουκρανής -Κυκλοφορούσε ελεύθερος, ενώ είχε διαγνωστεί με ψυχική νόσο - iefimerida.gr

Ψυχικά ανίκανος να δικαστεί κρίθηκε ο 35χρονος άστεγος, που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 23χρονη Ουκρανή Ιρίνα Ζαρούτσκα μέσα σε τρένο στη Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας τον Αύγουστο του 2025.

Σύμφωνα με το Fox News, το παραπάνω προκύπτει από έγγραφα που κατέθεσε ο δικηγόρος του Ντεκάρλος Μπράουν Τζούνιορ. Έτσι, η υπόθεση δεν μπορεί να προχωρήσει, έως ότου δικαστής αποφανθεί ότι η διανοητική του κατάσταση έχει αποκατασταθεί.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πάντως, η υπόθεση δεν κλείνει, καθώς η κατάσταση του 35χρονου θα επανεξεταστεί, προκειμένου να διαπιστωθεί αν μπορεί να υποβληθεί σε θεραπεία για να κριθεί ικανός να δικαστεί μελλοντικά.

Τώρα, ο Μπράουν παραμένει υπό ομοσπονδιακή κράτηση, ενώ η δίκη για την κατηγορία του φόνου σε επίπεδο πολιτείας έχει προς το παρόν «παγώσει».

Κυκλοφορούσε ελεύθερος παρά τη διάγνωση για σοβαρή ψυχική νόσο

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 35χρονος κυκλοφορούσε ελεύθερος, παρότι είχαν καταγραφεί αρκετά περιστατικά που είχε απασχολήσει τις Αρχές.

Μάλιστα, η οικογένειά του υποστηρίζει ότι έχει διαγνωστεί εδώ και χρόνια με σοβαρή ψυχική νόσο.

Ο Ντεκάρλος Μπράουν Τζούνιορ που δολοφόνησε την 23χρονη Ουκρανή

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν ο δολοφόνος της Ουκρανής είχε καλέσει τις Αρχές -Ζητούσε βοήθεια για «δυνάμεις» που έλεγχαν το σώμα του

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι τον Μάρτιο του 2024, οι Αρχές είχαν καταγρέψει τουλάχιστον έξι περιπτώσεις με εμπλοκή του Ντεκάρλος Μπράουν Τζούνιορ.

Επιπλέον, ένα χρόνο αργότερα, είχε καλέσει σε νοσοκομείο και ζητούσε βοήθεια, υποστηρίζοντας ότι «δυνάμεις» έλεγχαν το σώμα του. Βέβαια, δεν έγινε κάτι, καθώς αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο που βρισκόταν φέρονται να του είπαν ότι δεν μπορούσαν να βοηθήσουν.

Το χρονικό της δολοφονίας της 23χρονης Ουκρανής

Η δολοφονία που σόκαρε τις ΗΠΑ έγινε στις 22 Αυγούστου του 2025, και καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτο.

Στα σχετικά πλάνα, φαίνεται ο δράστης να κάθεται πίσω από τη νεαρή γυναίκα. Στη συνέχεια, έβγαλε το μαχαίρι, με την νεαρή να τον κοιτάζει τρομαγμένη. Μετά από μία σύντομη παύση την μαχαίρωσε αρκετές φορές και αποβιβάστηκε από το βαγόνι, αφήνοντάς την να καταρρεύσει μέσα στα αίματα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μπράουν συνελήφθη λίγη ώρα αργότερα, ενώ η Ιρίνα Ζαρούτσκα έχασε τη ζωή της επί τόπου.

Ο Μπράουν είπε στην αδελφή του ότι δεν κατάλαβε ότι την σκότωσε Ουκρανή

Πάντως, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε με την αδελφή του, ο Μπράουν της είπε ότι δεν κατάλαβε πώς μαχαίρωσε την 23χρονη, υποστηρίζοντας ότι «κάποιο άλλο υλικό» έδωσε την εντολή στο σώμα του.

«Ένα άτομο που ακούει φωνές στο κεφάλι του και πιστεύει ότι ο κόσμος είναι εναντίον του, θα καταρρεύσει. Και νομίζω ότι εκείνη τη νύχτα κατέρρευσε», είπε στο CNN η Τρέισι Μπράουν.