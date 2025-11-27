Ο Τραμπ βάζει... χαράτσι 100 δολάρια στο εισιτήριο για τα εθνικά πάρκα για τους ξένους τουρίστες - iefimerida.gr

Από τον Ιανουάριο ξένοι επισκέπτες, που θέλουν να περιηγηθούν σε 12 εθνικά πάρκα των ΗΠΑ, όπως το Γκραν Κάνιον και το Γέλοουστοουν, θα επιβαρύνονται με πρόσθετο τέλος 100 δολαρίων.

Η νέα τιμολογιακή πολιτική, βασισμένη στην προεκλογική δέσμευση του Ντόναλντ Τραμπ «Πρώτα η Αμερική» («America-first»), διαφοροποιεί για πρώτη φορά τα εισιτήρια εισόδου στα εθνικά πάρκα της χώρας ανάλογα με την υπηκοότητα του επισκέπτη.

Μέχρι σήμερα, τα εισιτήρια κυμαίνονταν από 10 έως 35 δολάρια ανά όχημα, χωρίς διάκριση μεταξύ Αμερικανών και ξένων επισκεπτών. Ωστόσο, από τον Ιανουάριο, η ετήσια κάρτα εισόδου - δημοφιλής επιλογή για όσους σκοπεύουν να επισκεφθούν περισσότερα από ένα εθνικά πάρκα - θα αυξηθεί από 80 σε 250 δολάρια για τους ξένους.

«Πρώτα οι αμερικανικές οικογένειες», λέει η κυβέρνηση Τραμπ

Ανακοινώνοντας την πρωτοβουλία, ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ Νταγκ Μπέργκαμ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση Τραμπ «πάντα βάζει πρώτα τις αμερικανικές οικογένειες ».

Όπως εξήγησε, οι Αμερικανοί φορολογούμενοι, που ήδη χρηματοδοτούν το σύστημα εθνικών πάρκων, θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν προσιτή πρόσβαση, ενώ οι ξένοι επισκέπτες «θα συνεισφέρουν το δίκαιο μερίδιό τους» στη συντήρηση και αναβάθμιση των πάρκων.

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων, τουλάχιστον το 80% της επιπλέον χρέωσης στους αλλοδαπούς τουρίστες θα παραμένει στο πάρκο όπου συλλέχθηκε. Το υπόλοιπο θα διανέμεται σε πάρκα με χαμηλότερα έσοδα ή χωρίς δυνατότητα είσπραξης τελών.

Έως και τετραπλάσια αύξηση εσόδων για τα εθνικά πάρκα των ΗΠΑ

Η αμερικανική δεξαμενή σκέψης «Property and Environment Research Centre» εκτιμά ότι η επιβολή του νέου τέλους θα αυξήσει τα ετήσια έσοδα των εθνικών πάρκων από 349 εκατομμύρια σε περίπου 1,5 δισ. Δολάρια, μια κρίσιμη τονωτική ένεση για μια ήδη πιεσμένη οικονομικά υπηρεσία.

Τα περίπου 100 εθνικά πάρκα των ΗΠΑ αντιμετωπίζουν σημαντικές περικοπές προϋπολογισμού, ενώ καταγράφεται και δραματική μείωση των ξένων επισκεπτών, ιδίως από τον Καναδά - σχεδόν κατά 18% το πρώτο εξάμηνο του έτους, ήτοι 1,7 εκατομμύρια λιγότερες επισκέψεις -.

Ταυτόχρονα, η Εθνική Υπηρεσία Πάρκων έχει χάσει σχεδόν το ένα τέταρτο του προσωπικού της από την αρχή της δεύτερης θητείας Τραμπ, ενώ εξακολουθεί να ανακάμπτει από το μεγαλύτερο κυβερνητικό shutdown στην ιστορία των ΗΠΑ, που διήρκεσε 43 ημέρες και άφησε τα πάρκα να λειτουργούν χωρίς προσωπικό και είσπραξη τελών.

«Πατριωτικές ημέρες» με δωρεάν είσοδο για κατοίκους των ΗΠΑ



Το υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε επίσης πως θα καθιερώσει «πατριωτικές ημέρες δωρεάν εισόδου μόνο για κατοίκους», μεταξύ των οποίων και η 14η Ιουνίου —«Ημέρα της Σημαίας» και ημερομηνία κατά την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ γιορτάζει τα γενέθλιά του.

Η απόφαση έρχεται μετά από προεδρικό διάταγμα του Ιουλίου που διέταξε την αύξηση των εισιτηρίων για ξένους επισκέπτες των εθνικών πάρκων. Εξαίρεση αποτελούν οι αλλοδαποί που έχουν άδεια νόμιμης διαμονής στις ΗΠΑ, οι οποίοι δεν θα πληρώνουν το νέο τέλος.