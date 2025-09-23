ΗΠΑ: Πώς χτυπήσαμε τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν -Το βίντεο της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας - iefimerida.gr

Βίντεο από τον «χειρουργικό» βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν έδωσαν στη δημοσιότητα οι ΗΠΑ.

Ακριβώς τρεις μήνες μετά τον επίθεση των ΗΠΑ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, ο Ντέιβιντ Όλβιν -αρχηγός Γενικού Επιτελείου της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας- έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από τον βομβαρδισμό.

Στο βίντεο που δημοσίευσε ο Αμερικανός πτέραρχος καταγράφονται τα βομβαρδιστικά B-2 Spirit της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ να απογειώνονται από την αεροπορική βάση Γουάιτμαν στο Μιζούρι των ΗΠΑ.

Έπειτα από πολύωρο ταξίδι έφτασαν πάνω από το Ιράν, όπου «άφησαν» βόμβες GBU-57 MOP ώστε να πλήξουν τις υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις, ενώ στη συνέχεια προσγειώθηκαν με ασφάλεια σε αμερικανικό έδαφος.

Οι βόμβες έπεσαν στις τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, Φορντό, Νατάνζ και Ισφαχάν.

Στο βίντεο, μάλιστα, φαίνεται μία βόμβα να τρυπά το έδαφος. Προέρχεται από προηγούμενες δοκιμές της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας και δείχνουν τον τρόπο λειτουργίας τους.

Πρόκειται για βόμβα που μπορεί να μεταφέρει το βομβαρδιστικό B-2 Spirit, με βάρος που ξεπερνά τους 13 τόνους, και μπορεί να τρυπήσει μέχρι 60 μέτρα

ενισχυμένου σκυροδέματος.