WSJ: Οι ΗΠΑ πιέζουν προκειμένου να ξαναρχίσουν πωλήσεις αερίου της Ρωσίας στην Ευρώπη μέσω Ουκρανίας - iefimerida.gr

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ασκεί πίεση από τον Σεπτέμβριο για την επανέναρξη των εξαγωγών φυσικού αερίου από τη Ρωσία στην Ευρώπη μέσω αγωγών που διέρχονται από την Ουκρανία.

Η πίεση ασκείται στο πλαίσιο των συνομιλιών για την κατάπαυση του πυρός στις ενεργειακές εγκαταστάσεις των δύο εμπόλεμων κρατών, σύμφωνα με τη Wall Street Journal που επικαλείται πηγές της στην ομάδα του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, στις κυβερνήσεις κρατών μελών της ΕΕ και της Ουκρανίας.

Η εισήγηση των ΗΠΑ για τις πωλήσεις

Κατά τις πληροφορίες της εφημερίδας, η ιδέα, που εισηγούνται οι αμερικανοί απεσταλμένοι Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, προβλέπει ότι οι πωλήσεις θα γίνονται μέσω αμερικανικής ενδιάμεσης εταιρείας, για να παρακάμπτονται ευρωπαϊκές κυρώσεις σε ισχύ, δημιουργώντας ταυτόχρονα δυνητικά πολύ κερδοφόρα ευκαιρία για αμερικανούς επενδυτές.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει αμέσως με ανεξάρτητο τρόπο τις πληροφορίες της Journal.

ΑΠΕ-ΜΠΕ