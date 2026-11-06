Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο πρώην γερουσιαστής των ΗΠΑ, Τζέι Ροκφέλερ - iefimerida.gr

Σε ηλικία 89 ετών έφυγε από τη ζωή ο Τζον Ντ. «Τζέι» Ροκφέλερ ο 4ος, απόγονος της ιστορικής και ιδιαίτερα ισχυρής οικογένειας Ροκφέλερ, ο οποίος υπηρέτησε επί τρεις δεκαετίες στη Γερουσία των ΗΠΑ.

Την είδηση του θανάτου του μετέδωσε η εφημερίδα Washington Post.

Ο Τζέι Ροκφέλερ διακρίθηκε για την πολυετή πολιτική του παρουσία και την προσπάθειά του να βελτιώσει την πρόσβαση των οικονομικά ασθενέστερων πολιτών στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης. Κατά τη διάρκεια της πολιτικής του σταδιοδρομίας, άσκησε επίσης έντονη κριτική στον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζορτζ Ου. Μπους, κυρίως για τους χειρισμούς της κυβέρνησής του στον Πόλεμο του Ιράκ.

Η μακρά παρουσία του στην αμερικανική πολιτική σκηνή και η ενασχόλησή του με ζητήματα κοινωνικής πολιτικής τον κατέστησαν μία από τις χαρακτηριστικές προσωπικότητες του Δημοκρατικού Κόμματος.

ΑΠΕ ΜΠΕ