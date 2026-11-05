Σοκ στις ΗΠΑ: Πατέρας έριξε τα δύο παιδιά του από 5ώροφο πάρκινγκ και βούτηξε στο κενό - iefimerida.gr

Μία αδιανόητη τραγωδία σημειώθηκε την Τρίτη στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ όταν ένας πατέρας πέταξε τα δύο παιδιά του στο κενό από ένα 5ώροφο πάρκινγκ και στη συνέχεια πήδηξε και ο ίδιος.



Ο 42χρονος Πάτρικ Λιντς, ο 8χρονος γιος του Τζέιμς και η 6χρονη κόρη του Κάρολαϊν βρέθηκαν νεκροί έξω από χώρο στάθμευσης. Τα σωστικά συνεργεία προσπάθησαν να τους παρέχουν τις πρώτες βοήθειες, αλλά και οι τρεις ανακηρύχθηκα νεκροί στο σημείο, έχοντας υποστεί τραύματα από «πτώση», σύμφωνα με τον ιατροδικαστή.

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Περιστατικό δολοφονίας -αυτοκτονίας βλέπουν οι Αρχές

«Οι πρώτες ενδείξεις υποδηλώνουν ότι πρόκειται για περιστατικό δολοφονίας -αυτοκτονίας», επιβεβαίωσε η αστυνομία της κομητείας. Δεν έχει διευκρινιστεί τι ώθησε τον 42χρονο να σκοτώσει τα παιδιά του και να αυτοκτονήσει, ωστόσο ο αρχηγός της αστυνομίας εμφανώς αναστατωμένος, δήλωσε στους δημοσιογράφους στο σημείο ότι το περιστατικό διερευνάται «όχι ως ατύχημα». «Το γεγονός αυτό θα προκαλέσει βαθύ τραύμα στην τοπική κοινωνία», ανέφερε.



Σύμφωνα με την New York Post, η μητέρα των παιδιών είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή της το 2025 ότι η κόρη της έδινε μάχη με μια σπάνια γενετική διαταραχή, το σύνδρομο Williams -το οποίο επηρεάζει την ανάπτυξη, τη γνωστική λειτουργία και το καρδιαγγειακό σύστημα- καθώς και με καρδιακή και πνευμονική νόσο, σχεδόν από τη γέννησή της.

Η οικογένεια σε ανάρτηση τον Αύγουστο του 2021 /Φωτογραφία: Facebook/Patrick Lynch

Για τα έξοδα της κηδείας και για να στηριχθεί η μητέρα δημιουργήθηκε σελίδα στην πλατφόρμα GoFundMe. «Χθες το βράδυ, αυτά τα δύο όμορφα, υπέροχα παιδιά έχασαν τη ζωή τους με τον πιο αδιανόητο τρόπο», αναφέρεται στην περιγραφή της διαδικτυακής εκστρατείας συγκέντρωσης χρημάτων, η οποία, μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης, είχε συγκεντρώσει σχεδόν 70.000 δολάρια από τον στόχο τα 110.000. «Καμία μητέρα δεν θα έπρεπε ποτέ να βιώσει τέτοιου είδους πόνο. Ειδικά η Άννα, η οποία αφιέρωσε τη ζωή της στην οικογένειά της και στην κοινότητα. Το να τη γνωρίζεις σημαίνει να την αγαπάς. Τίποτα από όσα γράφω εδώ δεν μπορεί να φέρει πίσω τα παιδιά της, ούτε να της προσφέρει κάποια αίσθηση δικαίωσης ή γαλήνης. Αν εμείς, η οικογένεια και οι φίλοι της, μπορέσουμε να ελαφρύνουμε το οικονομικό βάρος που συνεπάγεται η κηδεία των παιδιών και του συζύγου της, θα είναι μια ανακούφιση», έγραψε η διοργανώτρια της εκστρατείας, Τζίνα Πουλιάνο.