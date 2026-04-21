Παραιτήθηκε η υπουργός Εργασίας του Τραμπ -Καταγγελίες για σχέση με υφιστάμενο, λένε ότι «τα έτσουζε» στο υπουργείο - iefimerida.gr

Η υπουργός Εργασίας των ΗΠΑ, Λόρι Τσάβεζ ΝτεΡέμερ, υπέβαλε εν μέσω σκανδάλων την παραίτησή της -το τρίτο μέλος της κυβέρνησης Τραμπ που αποχωρεί μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Η ανακοίνωση της παραίτησης της υπουργού -άλλο ένα πλήγμα για την κυβέρνηση Τραμπ- έγινε από τον διευθυντή επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσιουνγκ, ο οποίος ανέφερε ότι η παραιτηθείσα υπουργός θα μεταβεί στον ιδιωτικό τομέα, κάνοντας λόγο για «εξαιρετική δουλειά» κατά τη θητεία της.

Ωστόσο, η 13μηνη παρουσία της στο υπουργείο Εργασίας σημαδεύτηκε από σοβαρές καταγγελίες και έρευνες που τελικά οδήγησαν στην αποχώρησή της.

Καταγγελίες εις βάρος της υπουργού Εργασίας για κατάχρηση εξουσίας και τοξικό εργασιακό περιβάλλον

Σύμφωνα με αποκαλύψεις των Τάιμς της Νέας Υόρκης και της New York Post, η Τσάβες-ΝτεΡέμερ και στενοί συνεργάτες της φέρονται να έστελναν προσωπικά μηνύματα σε νεαρούς υπαλλήλους, ενώ μέλη της οικογένειάς της επικοινωνούσαν με εργαζόμενες του υπουργείου.

Παράλληλα, τρεις υπάλληλοι κατήγγειλαν «εχθρικό εργασιακό περιβάλλον» και πιθανά αντίποινα. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι υπήρχαν οδηγίες προς το προσωπικό να δείχνει ιδιαίτερη προσοχή προς την οικογένεια της υπουργού.

H σχέση της υπουργού με υφιστάμενό της

Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία που αποκάλυψε η New York Post τον Ιανουάριο, σύμφωνα με την οποία η υπουργός διατηρούσε σχέση με υφιστάμενό της. Επιπλέον, αντιμετώπισε κατηγορίες για κατανάλωση αλκοόλ εν ώρα εργασίας και για χρήση δημόσιων πόρων σε ταξίδια που φέρονται να είχαν κυρίως προσωπικό χαρακτήρα.

Φωτογραφία αρχείου: AP

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, τουλάχιστον τέσσερις αξιωματούχοι του υπουργείου απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους.

Η υπουργός αρνήθηκε τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για συντονισμένη επίθεση από «κύκλους του βαθέος κράτους».

Η τρίτη αποχώρηση γυναίκας υπουργού από την κυβέρνηση Τραμπ σε σύντομο χρονικό διάστημα

Η Τσάβες-ΝτεΡέμερ είναι η τρίτη γυναίκα υπουργός που αποχωρεί από την κυβέρνηση Τραμπ μέσα σε επτά εβδομάδες.

Είχε προηγηθεί η αποπομπή της υπουργού Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, τον Μάρτιο, ενώ τον Απρίλιο απομακρύνθηκε και η υπουργός Δικαιοσύνης, Παμ Μπόντι, εν μέσω αντιδράσεων για τη διαχείριση υποθέσεων υψηλού προφίλ.

Πολιτικό αποτύπωμα και αντιδράσεις

Παρά τα σκάνδαλα, η Τσάβες-ΝτεΡέμερ είχε καταφέρει να εξασφαλίσει στήριξη από εργατικά συνδικάτα - κάτι ασυνήθιστο για Ρεπουμπλικανό αξιωματούχο.

Στη διάρκεια της θητείας της προώθησε απορρυθμίσεις στην αγορά εργασίας, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τζον Κένεντι σχολίασε ότι η παραίτησή της ήταν «σοφή απόφαση», υποδηλώνοντας το αυξανόμενο πολιτικό βάρος των αποκαλύψεων.

Η νέα αυτή εξέλιξη εντείνει τις πιέσεις προς την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με διαδοχικές κρίσεις στο εσωτερικό της, λίγους μήνες μετά την έναρξη της νέας θητείας της.