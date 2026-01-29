 ΗΠΑ: Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθεί το όνομα του νέου επικεφαλής της Fed - iefimerida.gr
ΗΠΑ: Την επόμενη εβδομάδα θα ανακοινωθεί το όνομα του νέου επικεφαλής της Fed

Το κτίριο της FED
Το κτίριο της FED / AP
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε απόψε ότι την επόμενη εβδομάδα σκοπεύει να ανακοινώσει τον υποψήφιο που επέλεξε προς αντικατάσταση του Τζερόμ Πάουελ στην προεδρία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed).

Η θητεία του Τζερόμ Πάουελ λήγει τον Μάιο του 2026.

Εν αναμονή της απόφασης Τραμπ για τον επικεφαλής της Fed οι αγορές

Οι αγορές περιμένουν εδώ και πολλές εβδομάδες την απόφαση του Τραμπ.

«Κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα (…) θα ανακοινώσουμε τον επικεφαλής της Fed» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος θα ήθελε να υπαγορεύει τις αποφάσεις αυτού του ανεξάρτητου θεσμού και επαναλαμβάνει συνεχώς ότι τα σημερινά επιτόκια είναι «υπερβολικά υψηλά».

