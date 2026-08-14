«Οικονομική απομόνωση που δεν έχει ξαναδεί ο κόσμος» για το Ιράν -Τι ετοιμάζει ο Τραμπ - iefimerida.gr

Νέα, πρωτοφανή μέτρα οικονομικής πίεσης κατά του Ιράν προανήγγειλε η Ουάσιγκτον, την ώρα που παραμένει σε αδιέξοδο η προσπάθεια για την επαναλειτουργία των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, θέτει ως κορυφαία προτεραιότητα τη διατήρηση χαμηλών τιμών πετρελαίου για τους Αμερικανούς. Η στρατηγική αυτή διαφοροποιείται από την αρχική έμφαση στην αποτροπή απόκτησης πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη.

Τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου, παραμένουν το κλειδί της αντιπαράθεσης. Οι διπλωματικές προσπάθειες για το άνοιγμά τους βρίσκονται σε αδιέξοδο, καθώς δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία.

Η ιρανική οικονομία υφίσταται σοβαρό πλήγμα από τον αμερικανικό αποκλεισμό, με δραστική μείωση των εξαγωγών πετρελαίου, υψηλό πληθωρισμό και υποτίμηση του ριάλ. Η Ουάσιγκτον ποντάρει στην περαιτέρω οικονομική πίεση για να κάμψει την Τεχεράνη.

Εξετάζονται αυστηρότερες κυρώσεις στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου και στους χρηματοπιστωτικούς διαύλους που χρησιμοποιεί η Τεχεράνη. Μεγάλη πρόκληση αποτελεί ο περιορισμός των αγορών από την Κίνα, τον κυριότερο πελάτη του ιρανικού αργού.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ,﻿ δήλωσε την Πέμπτη ότι οι ΗΠΑ ετοιμάζουν ένα νέο πακέτο μέτρων κατά της Τεχεράνης, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί την επόμενη εβδομάδα.

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«Θα εφαρμόσουμε μέτρα όπως δεν έχουν ξαναδεί στην ιστορία της οικονομικής απομόνωσης μιας χώρας», δήλωσε ο Μπέσεντ σε συνέντευξή του στο Newsmax, προαναγγέλλοντας παράλληλα τη συνέχιση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών.

Όπως εξήγησε, η αμερικανική στρατηγική βασίζεται σε έναν συνδυασμό οικονομικής ασφυξίας και θαλάσσιου αποκλεισμού, με στόχο να περιοριστούν ακόμη περισσότερο τα έσοδα της Τεχεράνης από το πετρέλαιο και οι δυνατότητές της να διεξάγει το εμπόριό της.

«Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες ανακοινώσεις την επόμενη εβδομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά, χωρίς να αποκαλύψει ποια ακριβώς θα είναι τα νέα μέτρα.

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Βανς: Πρώτος στόχος να μείνει φθηνό το πετρέλαιο στις ΗΠΑ

Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, παρουσίασε με διαφορετικό τρόπο τις προτεραιότητες της Ουάσιγκτον στον πόλεμο με το Ιράν.

Σε συνέντευξή του στο Fox News, δήλωσε ότι «στόχος υπ’ αριθμόν ένα» είναι να διατηρηθούν χαμηλά οι τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης για τους Αμερικανούς.

«Η τιμή του πετρελαίου υποχώρησε και είναι πολύ χαμηλότερα από τα υψηλά στα οποία είχε φτάσει στην αρχή της σύρραξης», είπε ο Βανς, προσθέτοντας ότι δεύτερος βασικός στόχος είναι να διασφαλιστεί πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο.

Η τοποθέτηση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς στην έναρξη του πολέμου ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην αποτροπή της απόκτησης πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη, ακόμη και αν αυτό συνεπαγόταν βραχυπρόθεσμο οικονομικό κόστος για τους Αμερικανούς.

Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ -Πόσο μπορεί να πιέσει ακόμη η Ουάσιγκτον το Ιράν

Τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν το μεγάλο «κλειδί» της αντιπαράθεσης. Από τη θαλάσσια οδό διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου, γεγονός που καθιστά οποιαδήποτε παρατεταμένη διακοπή της ναυσιπλοΐας κρίσιμη για τις διεθνείς αγορές ενέργειας.

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Στις 4 Αυγούστου, ο Μπέσεντ είχε εκτιμήσει ότι μια συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για το άνοιγμα των Στενών ήταν πιθανή «σήμερα ή αύριο». Οι δηλώσεις είχαν τότε συμβάλει στην άνοδο της Wall Street και στην υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου.

Ωστόσο, συμφωνία δεν έχει επιτευχθεί. Οι δύο πλευρές εξακολουθούν να επιμένουν στους όρους τους, ενώ η διπλωματική οδός εμφανίζεται προς το παρόν μπλοκαρισμένη.

Το Ιράν έχει ήδη υποστεί σημαντικό οικονομικό πλήγμα από τον πόλεμο και τον αμερικανικό αποκλεισμό, με τις εξαγωγές πετρελαίου να έχουν περιοριστεί δραστικά. Η ιρανική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με υψηλό πληθωρισμό και σημαντική υποχώρηση του ριάλ.

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Η κυβέρνηση Τραμπ ποντάρει πλέον ότι η περαιτέρω οικονομική πίεση μπορεί να οδηγήσει την Τεχεράνη σε υποχώρηση, χωρίς να απαιτηθεί μια ακόμη μεγαλύτερη στρατιωτική κλιμάκωση.

Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα της στρατηγικής παραμένει αμφιλεγόμενη. Το Ιράν βρίσκεται υπό αμερικανικές κυρώσεις εδώ και δεκαετίες, χωρίς μέχρι σήμερα η οικονομική πίεση να έχει οδηγήσει την Τεχεράνη να εγκαταλείψει το πυρηνικό της πρόγραμμα ή να παραδώσει τον έλεγχο του Στενού του Ορμούζ.

Στο τραπέζι βρίσκονται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ακόμη αυστηρότερες κυρώσεις στις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου και στους χρηματοπιστωτικούς και εμπορικούς διαύλους που χρησιμοποιεί η Τεχεράνη. Ιδιαίτερη πρόκληση θα αποτελούσε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι αγορές ιρανικού πετρελαίου από την Κίνα, καθώς το Πεκίνο αποτελεί τον σημαντικότερο αγοραστή του ιρανικού αργού.

Έτσι, η επόμενη εβδομάδα αναμένεται κρίσιμη για να φανεί αν η Ουάσιγκτον θα περάσει από τις απειλές σε ένα νέο, πολύ πιο επιθετικό επίπεδο οικονομικών κυρώσεων κατά του Ιράν.