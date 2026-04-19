Ο Τραμπ προαναγγέλλει αποκαλύψεις για UFO -«Βρήκαμε πολύ ενδιαφέροντα έγγραφα» - iefimerida.gr

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η εξέταση κυβερνητικών αρχείων που σχετίζονται με τα UFO έχει ήδη φέρει στο φως «πολύ ενδιαφέροντα» ευρήματα, προαναγγέλλοντας πως οι πρώτες αποκαλύψεις θα γίνουν σύντομα.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι η εξέταση κυβερνητικών αρχείων για UFO έχει αποκαλύψει «πολύ ενδιαφέροντα» ευρήματα. Οι πρώτες δημοσιοποιήσεις εγγράφων αναμένονται σύντομα, επιτρέποντας στο κοινό να αξιολογήσει την αλήθεια των φαινομένων.

Η τρέχουσα πρωτοβουλία του Τραμπ αποτελεί συνέχεια εντολής του Φεβρουαρίου προς το Πεντάγωνο. Αφορά την εξέταση και σταδιακή δημοσιοποίηση αρχείων για UFO και ανεξήγητα εναέρια φαινόμενα (UAP), καθώς και την πιθανότητα εξωγήινης ζωής.

Το θέμα επανήλθε δυναμικά στην πολιτική ατζέντα των ΗΠΑ, με αυξανόμενη πίεση από το Κογκρέσο για πλήρη διαφάνεια. Βουλευτές ζητούν την αποκάλυψη περισσότερων στοιχείων και διαβαθμισμένων βίντεο UAP, τονίζοντας τη διαχείριση δημόσιων πόρων.

Η εντολή του Τραμπ ήρθε μετά από δηλώσεις Ομπάμα που πυροδότησαν συζητήσεις, παρότι οι αρχές επιμένουν ότι δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία για εξωγήινη ζωή. Παρά τις διαψεύσεις, το κοινό αναμένει νέες αποκαλύψεις με αυξημένο ενδιαφέρον.

Μιλώντας σε εκδήλωση της Turning Point USA, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η διαδικασία αποχαρακτηρισμού των εγγράφων για τα UFO βρίσκεται σε εξέλιξη και πως το κοινό θα έχει σύντομα τη δυνατότητα να αξιολογήσει τα στοιχεία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τραμπ: «Πολύ σύντομα οι πρώτες δημοσιοποιήσεις»

«Βρήκαμε πολλά, πολύ ενδιαφέροντα έγγραφα και οι πρώτες δημοσιοποιήσεις θα ξεκινήσουν πολύ, πολύ σύντομα, ώστε να δείτε κι εσείς αν αυτά τα φαινόμενα είναι αληθινά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε εντολή που είχε δώσει ο Τραμπ τον Φεβρουάριο προς το Πεντάγωνο για την εξέταση και σταδιακή δημοσιοποίηση αρχείων που αφορούν αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα (UFO) και ανεξήγητα εναέρια φαινόμενα (UAP), καθώς και την πιθανότητα εξωγήινης ζωής.

Πολιτική αντιπαράθεση και πίεση για διαφάνεια

Το θέμα έχει επανέλθει δυναμικά στην πολιτική ατζέντα των ΗΠΑ, με αυξανόμενη πίεση από το Κογκρέσο για πλήρη διαφάνεια.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Τιμ Μπέρτσετ έχει καλέσει την κυβέρνηση Τραμπ να αποκαλύψει περισσότερα στοιχεία, τονίζοντας ότι το ζήτημα αφορά κυρίως τη διαχείριση δημόσιων πόρων και όχι θεωρίες περί «μικρών πράσινων ανθρώπων».

Παράλληλα, η βουλευτής Άννα Πολίνα Λούνα, επικεφαλής επιτροπής για τον αποχαρακτηρισμό ομοσπονδιακών μυστικών, έχει ζητήσει την παράδοση δεκάδων διαβαθμισμένων βίντεο με καταγεγραμμένα UAP σε περιοχές υψηλής γεωπολιτικής σημασίας.

Οι προηγούμενες δηλώσεις και η διάψευση των Αρχών

Η εντολή Τραμπ ήρθε μετά από δηλώσεις του πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα, οι οποίες προκάλεσαν συζητήσεις σχετικά με την ύπαρξη εξωγήινης ζωής, αν και ο ίδιος διευκρίνισε ότι δεν είχε δει σχετικές αποδείξεις κατά τη διάρκεια της θητείας του.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πλευρά τους, οι αμερικανικές αρχές έχουν επανειλημμένα επισημάνει ότι δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν την ύπαρξη εξωγήινης ζωής ή μυστικών προγραμμάτων συλλογής εξωγήινων σκαφών, αποδίδοντας τις περισσότερες καταγραφές σε λανθασμένες ταυτοποιήσεις γνωστών φαινομένων.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αποκαλύψεων

Παρά τις διαψεύσεις, η πίεση για περισσότερη ενημέρωση εντείνεται, με το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης να παραμένει υψηλό.

Οι επικείμενες δημοσιοποιήσεις αναμένεται να ρίξουν νέο φως σε ένα ζήτημα που για δεκαετίες κινείται μεταξύ επιστημονικής έρευνας και θεωριών συνωμοσίας.