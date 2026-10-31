ΗΠΑ: Ο Φλάβιο Μπολσονάρου λέει πως έφυγε από την Βραζιλία για να γλιτώσει τη δίωξη - iefimerida.gr

Ο πρώην υποψήφιος για την προεδρία της Βραζιλίας, ο συντηρητικός γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρου, δήλωσε χθες Παρασκευή πως έφυγε από τη χώρα μετά την ήττα του στις εκλογές προκειμένου να γλιτώσει τη δίωξη.

«Η δίωξη ξεκίνησε πολύ νωρίτερα από ό,τι φανταζόμουν», δήλωσε ο γερουσιαστής Μπολσονάρου σε βίντεο που κοινοποίησε μέσω Instagram, αναφερόμενος στην απόφασή του να φύγει από τη Βραζιλία με προορισμό τις ΗΠΑ - με ενδιάμεσους σταθμούς την Αργεντινή και τον Ισημερινό - αφότου ανακλήθηκαν τα διαβατήριά του.

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Σε αυτό το βίντεο ανέφερε ότι τη Δευτέρα - μετά την επίσκεψη στον πατέρα του, τον πρώην πρόεδρο Ζαΐχ Μπολσονάρου ο οποίος βρίσκεται σε κατ' οίκον περιορισμό - η αστυνομία τον ενημέρωσε ότι του αφαιρούνται τα διαβατήρια στο πλαίσιο έρευνας για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Αφηγήθηκε πως ο πατέρας του, με δάκρυα στα μάτια, του είπε: «Ξέρεις πού το πάνε, έτσι δεν είναι;». Του απάντησε: «Μπαμπά, το ξέρω… Τώρα, ξέρω τι πρέπει να κάνω».

Ο βραζιλιάνος γερουσιαστής δεν έδωσε λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο εγκατέλειψε τη χώρα, αλλά διαβεβαίωσε ότι πήρε την απόφαση με τη σύζυγό του «χωρίς να το γνωρίζει κανείς».

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Μπολσονάρου: Έφυγα για το καλό της Βραζιλίας -Η χώρα θα χρεοκοπήσει υπό τον Λούλα

«Έφυγα για το καλό της Βραζιλίας», υποστήριξε ο Φλάβιο Μπολσονάρου, ο οποίος δεν αναγνώρισε την ήττα του από τον κεντροαριστερό πρόεδρο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα στον δεύτερο γύρο των εκλογών. Έκανε λόγο για «εκλογική νοθεία», παρά τις διαψεύσεις τόσο από το ίδιο του το κόμμα όσο και από τη δικαιοσύνη.

Στο βίντεο παραλλήλισε τις εκλογικές παρατυπίες με «γκολ που επιτεύχθηκαν με το χέρι» και δεν ακυρώθηκαν από το VAR, χωρίς όμως την παραμικρή τεκμηρίωση.

Προέβλεψε ότι η Βραζιλία θα «χρεοκοπήσει» υπό τον Λούλα και δήλωσε έτοιμος να θέσει ξανά υποψηφιότητα για την προεδρία της χώρας. «Δεν μιλάω για το 2030, αλλά για νωρίτερα», δήλωσε με νόημα.