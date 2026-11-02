ΗΠΑ: Εξετάζεται ο αποκλεισμός Νότιας Αφρικής και Ρουάντας από τη συμφωνία αδασμολόγητου εμπορίου - iefimerida.gr

Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να αφαιρέσει τη Νότια Αφρική και τη Ρουάντα από το πρόγραμμα AGOA, το οποίο επιτρέπει σε αφρικανικές χώρες να εξάγουν προϊόντα στις ΗΠΑ χωρίς να πληρώνουν δασμούς.

Η απόφαση βασίζεται στην πεποίθηση ότι οι δύο χώρες δεν συμμορφώνονται με τους όρους της συμφωνίας. Ο AGOA αποτελεί μια εμπορική συμφωνία που δίνει τη δυνατότητα σε πολλά αφρικανικά προϊόντα να εισάγονται στην αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών χωρίς την επιβολή δασμών.

Την ανακοίνωση έκανε ο Τζέιμισον Γκριρ, εκπρόσωπος των ΗΠΑ για θέματα εμπορίου, σύμφωνα με τον οποίο, για τη Ρουάντα εκφράζονται ανησυχίες σχετικά με τους δασμούς, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον πολιτικό πλουραλισμό.

Αναφορικά με τη Νότια Αφρική, οι λόγοι που αναφέρθηκαν περιλαμβάνουν τη διαφθορά, καθώς και ζητήματα που εγείρουν απειλή για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ ή έρχονται σε σύγκρουση με τα συμφέροντα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής.

Παράλληλα, η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ απευθύνει κατηγορίες στη Νότια Αφρική για διώξεις κατά των λευκών, ισχυρισμούς που η Πρετόρια απορρίπτει ως ψευδείς και προερχόμενους από περιθωριακές ομάδες.