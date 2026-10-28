ΗΠΑ: 52 χρόνια μετά νέα στοιχεία DNA συνδέουν τον Τεντ Μπάντι με τη δολοφονία έφηβης στη Γιούτα - iefimerida.gr

DNA συνδέει τον κατά συρροή δολοφόνο Τεντ Μπάντι με τον θάνατο μιας ακόμη εφήβου στη Γιούτα, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές την Τρίτη, ακριβώς 52 χρόνια αφότου κυνηγός εντόπισε τη σορό της εντοπίστηκε σε δάσος.



Ο Μπάντι έχει πεθάνει από το 1989, ωστόσο ο αριθμός των επιβεβαιωμένων θυμάτων του συνεχίζει να αυξάνεται χάρη στις εξελίξεις στις εξετάσεις DNA. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970, δολοφόνησε τουλάχιστον 30 γυναίκες και κορίτσια σε διάφορες πολιτείες, ενώ πολλές άλλες κατάφεραν να διαφύγουν ή να επιζήσουν φέροντας τραύματα.



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Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο Μπάντι ευθύνεται για τη δολοφονία της 17χρονης Μελίσα Αν Σμιθ το 1974 — μια υπόθεση που παρέμενε επί μακρόν ανεξιχνίαστη, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου η εισαγγελέας της κομητείας Σάμιτ, Μάργκαρετ Όλσον. Η υπόθεση εξιχνιάστηκε χάρη σε κρίσιμα στοιχεία DNA που βρέθηκαν στη Σμιθ, καθώς και στη Λόρα Έιμ, ένα ακόμη θύμα του Μπάντι, η υπόθεση της οποίας επιλύθηκε τον περασμένο Απρίλιο στη Γιούτα.



Το DNA του Μπάντι υπήρχε ήδη στα αρχεία της Φλόριντα, όπου είχε καταδικαστεί και τελικά εκτελεστεί. Πέρα από αυτά τα στοιχεία, ο θάνατος της Σμιθ παρουσίαζε χαρακτηριστικά που παρέπεμπαν στο «μοτίβο, το κίνητρο, τα μέσα και τις ευκαιρίες» που αξιοποιούσε ο Μπάντι, ανέφερε η Όλσον.

Το εγκληματολογικό εργαστήριο της πολιτείας της Γιούτα απέκτησε το 2023 νέα τεχνολογία, η οποία επιτρέπει την εξαγωγή DNA από δείγματα ακόμη και όταν αυτά είναι πολύ μικρά, αλλοιωμένα λόγω παλαιότητας ή περιέχουν γενετικό υλικό από περισσότερα του ενός άτομα. «Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει τη σημασία της διαφύλαξης των αποδεικτικών στοιχείων», δήλωσε η σερίφης της κομητείας Σολτ Λέικ, Ρόζι Ριβέρα, το τμήμα της οποίας έχει επίσης διερευνήσει ανθρωποκτονίες που συνδέονται με τον Μπάντι.



«Οφείλουμε να εξιχνιάσουμε αυτές τις υποθέσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», τόνισε και υπογράμμισε τη σημασία της αξιοποίησης της επιστήμης, ακόμη και τόσα χρόνια μετά. «Δεν μπορούμε απλώς να αφήσουμε τα πράγματα ως έχουν και να αποδίδουμε τα πάντα στον Τεντ Μπάντι — αν και σε πολλές περιπτώσεις αυτό ίσχυε. Εδώ, στην πολιτεία της Γιούτα, αντιμετωπίζουμε το ζήτημα με μεγάλη σοβαρότητα».



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Οι συγγενείς της Σμιθ ενημερώθηκαν για τα ευρήματα, ωστόσο επέλεξαν να μην παρευρεθούν στη συνέντευξη Τύπου ούτε να μιλήσουν σε δημοσιογράφους. Οι γονείς της έχουν αποβιώσει. Ο πατέρας της Σμιθ ήταν αρχηγός της αστυνομίας στο Μίντβεϊλ, νότια του Σολτ Λέικ Σίτι. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «The Salt Lake Tribune» εκείνη την εποχή, η κοπέλα είχε βρεθεί μια πιτσαρία και ένα εστιατόριο πριν εξαφανιστεί, στις 18 Οκτωβρίου 1974. Εννέα ημέρες αργότερα, η σορός της εντοπίστηκε στην κομητεία Σάμιτ.



Οι έρευνες για τον Μπάντι δεν έχουν ολοκληρωθεί

Ο Μπάντι εκτελέστηκε στην ηλεκτρική καρέκλα στη Φλόριντα το 1989, αφού καταδικάστηκε για τρεις δολοφονίες, μεταξύ των οποίων και ο θάνατος δύο γυναικών σε εστία αδελφότητας στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Φλόριντα. Τις τελευταίες ημέρες της ζωής του, προέβη σε μια σειρά ομολογιών, αποκαλύπτοντας μεταξύ άλλων εγκλήματα που ήταν μέχρι τότε άγνωστα στην αστυνομία. Δεν έχουν επιβεβαιωθεί όλες αυτές οι υποθέσεις. Εκτός από τη Φλόριντα και τη Γιούτα, οι αρχές ανέφεραν ότι ο Μπάντι είχε θύματα και στο Κολοράντο, το Αϊντάχο και την πολιτεία της Ουάσιγκτον. Δήλωσαν, μάλιστα, ότι καταβάλλουν ιδιαίτερες προσπάθειες για να εξιχνιάσουν τον θάνατο της 16χρονης Νάνσι Γουίλκοξ από τη Γιούτα, το 1974.



Η εξιχνίαση της δολοφονίας της Σμιθ «δεν κλείνει οριστικά το κεφάλαιο "Τεντ Μπάντι"», δήλωσε ο ντετέκτιβ Μπεν Πέντερ, από το Γραφείο του Σερίφη της κομητείας Σολτ Λέικ, το οποίο χειρίζεται την υπόθεση της Γουίλκοξ. «Στοιχεία δείχνουν προς την κατεύθυνση του Τεντ Μπάντι, αλλά, όσον αφορά τη Νάνσι Γουίλκοξ, δεν είμαστε ακόμα απολύτως βέβαιοι. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε πάνω σε αυτή την υπόθεση».