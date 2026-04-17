Axios: Οι ΗΠΑ εξετάζουν να απελευθερώσουν ιρανικά κεφάλαια 20 δισ. δολαρίων για μια συμφωνία στα πυρηνικά - iefimerida.gr

Ένα σχέδιο που παραπέμπει σε ανταλλαγή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και ενδεχομένως απαντά στο δυσεπίλυτο θέμα των πυρηνικών, δημοσιεύει ο ιστότοπος Axios.

Καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει την αισιοδοξία του για οριστικό τερματισμό του πολέμου σε σύντομο χρονικό διάστημα και το Ιράν ανακοίνωσε το πλήρες άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, το ενδιαφέρον στρέφεται στους όρους που θα περιλαμβάνει μια πιθανή συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.

Επ' αυτού, το Axios μιλά για ένα σχέδιο τριών σελίδων για τον τερματισμό του πολέμου που προβλέπει, μεταξύ άλλων, πως οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε αποδέσμευση 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα δεσμευμένα ιρανικά κεφάλαια και σε αντάλλαγμα το Ιράν θα παραδώσουν τα αποθέματα που διαθέτει σε εμπλουτισμένο ουράνιο.

Ο ιστότοπος επικαλείται με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και δύο επιπλέον πηγές που ενημερώθηκαν για τις συνομιλίες.

Προτεραιότητα για ΗΠΑ και Ισραήλ η απομάκρυνση του ουρανίου από το Ιράν

Το Axios σημειώνει πως αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για την κυβέρνηση Τραμπ η διασφάλιση πως το Ιράν δεν θα έχει πρόσβαση στο απόθεμα των σχεδόν 2.000 κιλών εμπλουτισμένου ουρανίου που είναι θαμμένο στις υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις του, και ακόμα περισσότερο, στα 450 κιλά που έχουν εμπλουτιστεί σε επίπεδο 60%.

ΗΠΑ και Ισραήλ θέλουν να αποκλείσουν κάθε πιθανότητα η Τεχεράνη να κατέχει ουράνιο εμπλουτισμένο σε υψηλό επίπεδο, καθώς αν ο εμπλουτισμός φτάσει στο 90%, το ουράνιο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πυρηνικό όπλο.

Παράλληλα, η απελευθέρωση δεσμευμένων κεφαλαίων, είναι από τα βασικά ζητούμενα του Ιράν σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων.