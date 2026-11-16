Την ανησυχία τους για την επικύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου από το κοινοβούλιο της Λιβύης εκφράζουν δύο Αμερικανοί βουλευτές, με επιστολή προς τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

Οι Γκας Μπιλιράκης και Μπραντ Σνάιντερ, με διακομματική πρωτοβουλία, προειδοποιούν ότι η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να απειλήσει την περιφερειακή σταθερότητα, να ενισχύσει τις τουρκικές διεκδικήσεις στο πλαίσιο του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας» και να υπονομεύσει τα συμφέροντα των ΗΠΑ και των συμμάχων τους.

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Ζητούν διπλωματική παρέμβαση της Ουάσινγκτον



Οι δύο βουλευτές καλούν την αμερικανική κυβέρνηση να αναλάβει άμεσες διπλωματικές πρωτοβουλίες προς την Άγκυρα και τη Λιβύη, με στόχο την αντιμετώπιση των εξελίξεων.

Παράλληλα, ζητούν από την Ουάσινγκτον να επαναβεβαιώσει τη στήριξή της στα θαλάσσια δικαιώματα της Ελλάδας, της Κύπρου και της Αιγύπτου.

Τα πέντε αιτήματα προς την αμερικανική διπλωματία

Συγκεκριμένα, οι δύο νομοθέτες ζητούν από την αμερικανική διπλωματία:

· Να θέσει απευθείας σε Τούρκους και Λίβυους αξιωματούχους τις ανησυχίες της για τις επιπτώσεις του μνημονίου στην ασφάλεια της περιοχής.

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· Να ξεκαθαρίσει ότι η διαδικασία εθνικής συμφιλίωσης στη Λιβύη δεν μπορεί να προσφέρει νομιμοποίηση σε αβάσιμες θαλάσσιες διεκδικήσεις που συνδέονται με την «Γαλάζια Πατρίδα».

· Να διατηρήσει τη στήριξή της στην πολιτική επανένωση της Λιβύης, με στόχο μια κυρίαρχη χώρα, χωρίς αθέμιτη ανάμειξη από το εξωτερικό.

· Να επιβεβαιώσει εκ νέου την αμερικανική υποστήριξη στην ελεύθερη ναυσιπλοΐα, στη διευθέτηση των θαλάσσιων διαφορών με ειρηνικά μέσα και στα θαλάσσια δικαιώματα των συμμάχων των ΗΠΑ.

· Να συντονιστεί με την Ελλάδα, την Κύπρο και την Αίγυπτο, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση και να προστατευθεί η ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο.