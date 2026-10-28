ΗΠΑ: Μητέρα άφησε τα 4 ανήλικα παιδιά της στο σπίτι για να πάει στο Λας Βέγκας -Συνελήφθη αμέσως μόλις βγήκε από το αεροπλάνο - iefimerida.gr

Μια 50χρονη μητέρα από τη Φλόριντα συνελήφθη με την κατηγορία της παραμέλησης των τεσσάρων ανήλικων παιδιών της.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η 50χρονη Ιρέν Μίλερ συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Ορλάντο, επιστρέφοντας από το Λας Βέγκας. Οι αρχές την έθεσαν υπό κράτηση για παραμέληση παιδιών, καθώς τα άφησε μόνα για σχεδόν μία εβδομάδα στο σπίτι.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν ένα από τα παιδιά κάλεσε την αστυνομία, καθώς ο 9χρονος αδελφός του τραυματίστηκε στο κεφάλι από αλτήρα. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν την απουσία ενήλικα.

Η μητέρα ισχυρίστηκε στις αρχές ότι είχε προσλάβει μπέιμπι σίτερ. Ωστόσο, η γυναίκα αυτή επισκεπτόταν τα παιδιά μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και δεν ήταν υποχρεωμένη να διανυκτερεύει στο σπίτι μαζί τους.

Μετά το περιστατικό, το γραφείο του σερίφη επικοινώνησε με τον πατέρα των παιδιών. Εκείνος συμφώνησε να αναλάβει την επιμέλεια και να μεταφέρει και τα τέσσερα ανήλικα στην κατοικία του για να τα φροντίσει.

Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, φέρεται να τα άφησε μόνα στο σπίτι για σχεδόν μία εβδομάδα, ενώ η ίδια βρισκόταν σε επαγγελματικό ταξίδι στο Λας Βέγκας.

Η Ιρέν Μίλερ, 50 ετών, από την Φλόριντα, κατηγορήθηκε για τέσσερις περιπτώσεις παραμέλησης παιδιού, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Οσεόλα. Συνελήφθη αμέσως μετά την άφιξή της στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ορλάντο, όπως φαίνεται σε βίντεο που δημοσίευσε τη Δευτέρα το γραφείο του σερίφη της κομητείας Οσεόλα (OCSO).

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Συνελήφθη αμέσως μετά την προσγείωση

Οι αστυνομικοί περίμεναν τη Μίλερ στην πόρτα του αεροπλάνου. Αμέσως μετά την προσγείωση της πτήσης της την έθεσαν υπό κράτηση μόλις αποβιβαζόταν από την καμπίνα.

Δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες ωστόσο οδηγήθηκε στη φυλακή έως ότου εκδικαστεί η υπόθεσή της.

«Το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Οσεόλα δεν θα ανεχθεί την παραμέληση παιδιών. Αυτές οι υποθέσεις θα διερευνώνται και θα απαγγέλλονται κατηγορίες σε βάρος γονέων που δεν επιβλέπουν ή δεν φροντίζουν σωστά τα παιδιά τους», δήλωσε ο σερίφης Κρις Μπλάκμον στο WKMG.

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Ο τραυματισμός του γιού της αποκάλυψε το περιστατικό

Η αστυνομία ανέφερε ότι ενημερώθηκε για την υπόθεση την Τετάρτη, όταν ένα από τα ανήλικα παιδιά κάλεσε για να αναφέρει ότι ένας αλτήρας είχε πέσει στο κεφάλι του 9χρονου αδελφού του. Οι αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε κανένας ενήλικας στο σπίτι.

Το 9χρονο αγόρι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου έλαβε τις πρώτες βοήθειες για τα τραύματά του. Στη συνέχεια, πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του.

Ένας βοηθός του σερίφη επικοινώνησε με τη μητέρα των παιδιών, την Μίλερ, η οποία φέρεται να δήλωσε ότι βρισκόταν στο Λας Βέγκας για επαγγελματικό ταξίδι διάρκειας σχεδόν μίας εβδομάδας. Σύμφωνα με τους ντετέκτιβ, είχε αναχωρήσει την Κυριακή 18 Οκτωβρίου και σχεδίαζε να επιστρέψει την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου.

Η Μίλερ ανέφερε ότι είχε προσλάβει μια μπέιμπι σίτερ, η οποία θα έλεγχε τα παιδιά τα πρωινά, θα τα βοηθούσε να ετοιμαστούν για το σχολείο και θα τα επισκεπτόταν ξανά μέσα στην ημέρα. Σύμφωνα με τους ντετέκτιβ, η γυναίκα δεν ήταν υποχρεωμένη να διανυκτερεύει στο σπίτι.

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Το γραφείο του σερίφη ανέφερε ότι επικοινώνησε μαζί του ο πατέρας των παιδιών, ο οποίος συμφώνησε να πάρει και τα τέσσερα παιδιά στην κατοικία του.