Οι ΗΠΑ επεκτείνουν τις κυρώσεις τους στην Κούβα σε πέντε οντότητες και άλλο ένα μέλος της οικογένειας Κάστρο - iefimerida.gr

Νέες κυρώσεις σε πέντε κουβανικές οντότητες, μεταξύ των οποίων και μέλος της οικογένειας Κάστρο, ανακοίνωσε ο Μάρκο Ρούμπιο.

Η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών τους θέτει σε μαύρη λίστα με την κατηγορία ότι χρηματοδοτούν και διευκολύνουν τις δραστηριότητες της κουβανικής κυβέρνησης

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε τα νέα μέτρα τα οποία είχαν εγκριθεί από τον Τραμπ με διάταγμα. Στόχος είναι η αντιμετώπιση της πολιτικής καταστολής και των απειλών για την εθνική ασφάλεια που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, συνδέονται με το κουβανικό καθεστώς. Οι κυρώσεις προβλέπουν τη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων των στοχευόμενων προσώπων και οργανισμών στις ΗΠΑ και τον αποκλεισμό τους από το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα.

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Τρεις από τις οντότητες που προστέθηκαν στη λίστα κυρώσεων συνδέονται άμεσα με τον όμιλο Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), τον οποίο οι αμερικανικές αρχές χαρακτηρίζουν ως τον βασικό οικονομικό πυλώνα της κουβανικής κυβέρνησης. Σε ανακοίνωσή του, ο Ρούμπιο δήλωσε ότι «η GAESA εξακολουθεί να λειτουργεί ως ο οικονομικός μοχλός που στηρίζει τον κατασταλτικό μηχανισμό ασφαλείας του κουβανικού καθεστώτος».

Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης δύο χρηματοπιστωτικά ιδρύματα: η RAFIN S.A., που διαχειρίζεται τις εσωτερικές οικονομικές δραστηριότητες του ομίλου, και η Banco Financiero Internacional S.A. (BFI), εμπορική τράπεζα μέσω της οποίας διεκπεραιώνεται το μεγαλύτερο μέρος των διεθνών εμπορικών συναλλαγών της Κούβας.

Στο στόχαστρο άλλο ένα μέλος της οικογένειας Κάστρο

Πέρα από τους τομείς των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και των logistics, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών στόχευσε και τον κλάδο των φυσικών πόρων της Κούβας, επιβάλλοντας κυρώσεις σε δύο σημαντικές επιχειρήσεις των μεταλλευτικών και μεταλλουργικών δραστηριοτήτων της χώρας.

Οι κυρώσεις επεκτάθηκαν και σε πρόσωπα που συνδέονται με την πολιτική ελίτ της χώρας. Συγκεκριμένα, το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ συμπεριέλαβε στη λίστα την Αναλί Λίλιαμ Ρουέδα Καρδέρο, σύζυγο του Αλεχάνδρο Κάστρο Εσπίν. Ο τελευταίος, γιος του πρώην προέδρου Ραούλ Κάστρο και πρώην επικεφαλής των υπηρεσιών πληροφοριών της Κούβας, είχε ήδη τεθεί υπό αμερικανικές κυρώσεις νωρίτερα μέσα στον μήνα.