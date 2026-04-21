ΗΠΑ–Κούβα: Μυστικές συνομιλίες με τελεσίγραφο 2 εβδομάδων - iefimerida.gr

Τελεσίγραφο δύο εβδομάδων στην Κούβα για την απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων φέρεται να έστειλε η κυβέρνηση Τραμπ σε πρόσφατη μυστική συνάντηση στην Αβάνα. στη διάρκεια μυστικής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στις 10 Απριλίου στην Αβάνα.

Σύμφωνα με πηγές, που επικαλούνται αμερικανικά ΜΜΕ, το αμερικανικό τελεσίγραφο που τέθηκε στη συνάντηση στις 19 Απριλίου, εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική πίεσης της Ουάσιγκτον στην Κούβα για πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις, σε μια περίοδο έντονης κλιμάκωσης των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Ποιοι Κουβανοί πολιτικοί κρατούμενοι βρίσκονται στο επίκεντρο

Μεταξύ των ονομάτων που φέρεται να τέθηκαν προς απελευθέρωση είναι οι αντικαθεστωτικοί καλλιτέχνες Λουίς Μανουέλ Οτέρο Αλκαντάρα και Μαικέλ Οσόρμπο, μέλη του κινήματος San Isidro, οι οποίοι καταδικάστηκαν το 2022.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επανέλαβε ότι παραμένει προσηλωμένο στην απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων, κάνοντας λόγο για «παράθυρο ευκαιρίας» για την κουβανική ηγεσία.

Διαφωνίες Ουάσιγκτον - Αβάνας για το περιεχόμενο των συνομιλιών

Από την πλευρά της, η κουβανική κυβέρνηση επιβεβαίωσε τις συνομιλίες, ωστόσο διέψευσε ότι τέθηκε οποιοδήποτε τελεσίγραφο. Ο αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών Αλεχάντρο Γκαρθία ντελ Τόρο έκανε λόγο για «επαγγελματική» ανταλλαγή απόψεων σε πνεύμα αλληλοσεβασμού, χωρίς απειλές.

Η κουβανική εφημερίδα Granma μετέδωσε ότι βασική προτεραιότητα της Αβάνας είναι η άρση του αμερικανικού ενεργειακού αποκλεισμού, τον οποίο χαρακτήρισε «οικονομικό εκβιασμό».

Οικονομική κρίση και προτάσεις των ΗΠΑ στην Κούβα

Οι ΗΠΑ φέρονται να προειδοποίησαν ότι η οικονομία της Κούβας βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση και πρότειναν μέτρα όπως:

άνοιγμα της κουαβνικής αγοράς σε ξένες επενδύσεις

αποζημιώσεις για αμερικανικές περιουσίες στην Κούβα που κατασχέθηκαν μετά το 1959

χαλάρωση των περιορισμών στις πολιτικές ελευθερίες

εισαγωγή υπηρεσιών διαδικτύου μέσω της Starlink του Έλον Μασκ

Παράλληλα, η Ουάσιγκτον εξέφρασε ανησυχίες για την επιρροή ξένων δυνάμεων στο νησί.

Κλιμάκωση έντασης και σενάρια στρατιωτικής παρέμβασης

Η ένταση έχει αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες, με τον Ντόναλντ Τραμπ να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και στρατιωτικής δράσης κατά της Κούβας.

Μάλιστα, υπάρχουν πληροφορίες για εντατικοποίηση στρατιωτικού σχεδιασμού από το Πεντάγωνο, ενώ μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτήρησης έχουν εντοπιστεί κοντά στην Κούβα.

Ο πρόεδρος της χώρας, Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ, δήλωσε ότι η Κούβα είναι έτοιμη να αμυνθεί σε περίπτωση επίθεσης.

Διεθνείς αντιδράσεις και ανησυχία

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με αυξανόμενη ανησυχία τις εξελίξεις. Ηγέτες από το Μεξικό, την Ισπανία και τη Βραζιλία, απηύθυναν έκκληση για «ειλικρινή διάλογο σε πνεύμα αλληλοσεβασμού» μεταξύ ΗΠΑ και Κούβας.

Την ίδια ώρα, ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς τόνισε ότι δεν υπάρχει εμφανής δικαιολογία για στρατιωτική επέμβαση στην Κούβα, υπογραμμίζοντας ότι η διαφωνία με το πολιτικό σύστημα μιας χώρας δεν νομιμοποιεί στρατιωτική δράση.

Η κατάσταση παραμένει ρευστή, με την Ουάσινγκτον να διατηρεί ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα και την Αβάνα να ζητά αποκλιμάκωση μέσω διαλόγου, ενώ ο χρόνος φαίνεται να μετρά αντίστροφα για τις επόμενες κρίσιμες αποφάσεις.