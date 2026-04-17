﻿Reuters: Οι ΗΠΑ καθυστερούν τις παραδόσεις όπλων στην Ευρώπη λόγω πιέσεων από τον πόλεμο στο Ιράν - iefimerida.gr

Οι ΗΠΑ αναμένεται να καθυστερήσουν παραδόσεις στρατιωτικού εξοπλισμού προς ευρωπαϊκές χώρες, λόγω πιέσεων στα αποθέματα από τις επιχειρήσεις στο Ιράν.



Η εξέλιξη αφορά οπλικά συστήματα που είχαν ήδη συμφωνηθεί στο πλαίσιο διμερών και ΝΑΤΟϊκών συμβάσεων, και την πληροφορία δίνει το Reuters επικαλούμενο πηγές.

Οι καθυστερήσεις, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, αναδεικνύουν την επιβάρυνση των αμερικανικών αποθεμάτων μετά την έναρξη των επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή, ενώ επηρεάζουν κυρίως χώρες της Βαλτικής και της Σκανδιναβίας.

Πιέσεις στα αμερικανικά αποθέματα

Αμερικανοί αξιωματούχοι φέρονται να ενημέρωσαν Ευρωπαίους ομολόγους ότι μέρος των προγραμματισμένων παραδόσεων πιθανόν να μετατεθεί χρονικά, καθώς προτεραιότητα δίνεται στις επιχειρησιακές ανάγκες των ΗΠΑ στην περιοχή του Ιράν.

Σύμφωνα με τις πηγές, οι εξελίξεις αυτές συνδέονται με τη μείωση των διαθέσιμων αποθεμάτων πυρομαχικών και οπλικών συστημάτων, τα οποία έχουν ήδη επιβαρυνθεί από προηγούμενες συγκρούσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή.

Ανησυχία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες

Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκφράζουν ανησυχία για τις καθυστερήσεις, καθώς ορισμένες χώρες βασίζονται σε κρίσιμα συστήματα αμερικανικής προέλευσης για την άμυνά τους, ιδιαίτερα κράτη που συνορεύουν με τη Ρωσία.

Οι παραδόσεις εντάσσονται στο πρόγραμμα Foreign Military Sales (FMS), μέσω του οποίου οι χώρες αγοράζουν αμερικανικό στρατιωτικό υλικό με την έγκριση και υποστήριξη της Ουάσιγκτον.

Εξάρτηση και αναπροσαρμογή στρατηγικής

Οι καθυστερήσεις εντείνουν τη συζήτηση εντός της Ευρώπης για ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής παραγωγής, καθώς αρκετές κυβερνήσεις εξετάζουν εναλλακτικούς προμηθευτές και ευρωπαϊκά οπλικά συστήματα.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, από την πλευρά τους, υποστηρίζουν ότι η προτεραιότητα δίνεται στην κάλυψη επιχειρησιακών αναγκών, ενώ τονίζουν ότι η συνεργασία με συμμάχους παραμένει ενεργή, χωρίς να σχολιάζουν συγκεκριμένα προγράμματα ή παραδόσεις.