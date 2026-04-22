Οι ΗΠΑ καλούν τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν αμέσως το Ιράν - iefimerida.gr

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν αμέσως το Ιράν, μετά τη μερική άρση των περιορισμών στον εναέριο χώρο.

Η Ουάσιγκτον προειδοποίησε επίσης τους Αμερικανούς πολίτες ότι η Τεχεράνη ενδέχεται να τους εμποδίσει να φύγουν ή να τους επιβάλει «τέλος εξόδου», αν αποφασίσει να τους επιτρέψει τη διέλευση.

«Από τις 21 Απριλίου, ο εναέριος χώρος του Ιράν έχει ανοίξει εν μέρει. Οι Αμερικανοί πολίτες θα πρέπει να εγκαταλείψουν το Ιράν αμέσως, να παρακολουθούν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης για τις τελευταίες εξελίξεις και να επικοινωνούν με τις αεροπορικές εταιρείες για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πτήσεις από το Ιράν», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της κυβέρνησης.

Από ποιες χώρες δεν πρέπει να προσπαθήσουν να φύγουν οι Αμερικανοί οδικώς

Στους Αμερικανούς πολίτες, η κυβέρνηση προτείνει ακόμα τη διαφυγή οδικώς, τονίζοντας ωστόσο ότι υπάρχουν χώρες που συνορεύουν με το Ιράν και πρέπει να αποφύγουν.

«Οι Αμερικανοί που επιθυμούν να αναχωρήσουν από το Ιράν μπορούν επίσης να μεταβούν οδικώς στην Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, την Τουρκία και το Τουρκμενιστάν. Οι Αμερικανοί πολίτες δεν πρέπει να ταξιδεύουν στο Αφγανιστάν, το Ιράκ ή στην παραμεθόρια περιοχή μεταξύ Πακιστάν και Ιράν», σημειώνεται.

Η κίνηση αυτή, που ενδεχομένως συνδέεται με τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για μαζικά χτυπήματα στο Ιράν σε περίπτωση που δεν βρεθεί κοινός τόπος, έρχεται μία ημέρα μετά την παράταση της εκεχειρίας που έδωσε το βράδυ της Τρίτης ο Αμερικανός πρόεδρος.