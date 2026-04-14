Reuters: ΗΠΑ και Ιράν πιθανόν να επιστρέψουν στις συνομιλίες αυτή την εβδομάδα στο Πακιστάν - iefimerida.gr

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν στο Ισλαμαμπάντ μπορεί να πραγματοποιηθούν μέσα στην εβδομάδα, σύμφωνα με το Reuters.

Οι διαπραγματευτικές ομάδες των ΗΠΑ και του Ιράν ενδέχεται να επιστρέψουν στο Ισλαμαμπάντ αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με τέσσερις πηγές που επικαλείται το διεθνές ειδησεογραφικό πρακτορείο, λίγες ημέρες αφότου οι συνομιλίες υψηλού επιπέδου μεταξύ των δύο χωρών -οι πρώτες μετά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979- ολοκληρώθηκαν το Σαββατοκύριακο στην πακιστανική πρωτεύουσα χωρίς να επιτευχθεί κάποια σημαντική πρόοδος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Λευκός Οίκος για το ενδεχόμενο νέων συνομιλιών

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να απαντήσει αν εξετάζεται το ενδεχόμενο νέων συνομιλιών με το Ιράν, μετά την πρόταση του Πακιστάν να φιλοξενήσει επόμενο γύρο επαφών μεταξύ των δύο πλευρών στο Ισλαμαμπάντ.

«Ο πρόεδρος Τραμπ, ο αντιπρόεδρος Βανς και η διαπραγματευτική ομάδα έχουν καταστήσει πολύ σαφείς τις κόκκινες γραμμές των ΗΠΑ», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου, Καρολάιν Λέβιτ.

«Η απελπισία των Ιρανών για μια συμφωνία θα ενταθεί ακόμη περισσότερο με τον εξαιρετικά αποτελεσματικό ναυτικό αποκλεισμό του προέδρου Τραμπ που βρίσκεται πλέον σε ισχύ», δήλωσε η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, επαναλαμβάνοντας στην ουσία όσα είχε δηλώσει νωρίτερα ο Τραμπ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρώτος γύρος συνομιλιών μεταξύ αξιωματούχων των ΗΠΑ και του Ιράν ολοκληρώθηκε χωρίς επιτυχία το Σάββατο στο Ισλαμαμπάντ μετά από 21 ώρες. Πακιστανοί αξιωματούχοι πρότειναν να φιλοξενήσουν έναν δεύτερο γύρο συνομιλιών τις επόμενες ημέρες.

Χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «μας κάλεσε η άλλη πλευρά» και «θέλουν πάρα πολύ να καταλήξουν σε συμφωνία».