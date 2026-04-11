ΗΠΑ και Ιράν επιβεβαίωσαν τις διαφωνίες τους στο Ισλαμαμπάντ -Αγκάθι παραμένει η διαχείριση στα Στενά του Ορμούζ - iefimerida.gr

Γρήγορες και πρόσωπο με πρόσωπο ήταν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ στο Ισλαμαμπάντ, χωρίς ωστόσο να επιτευχθεί αξιοσημειώτη πρόοδος.

Αν και οι συνομιλίες ξεκίνησαν με μια ανατροπή που παραπέμπει σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις, από τις πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει μέχρι αργά το βράδυ του Μ. Σαββάτου δεν προκύπτει κάποιο αποτέλεσμα που αλλάζει τα δεδομένα στην κρίση της Μέσης Ανατολής.

Η αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς και η ιρανική με τους Γκαλιμπάφ και Αραγτσί, δέχτηκαν να μην περιοριστούν σε ανταλλαγή σημειωμάτων μέσω των Πακιστανών οικοδεσποτών, αλλά να μπουν στην ίδια αίθουσα και να μιλήσουν απευθείας.

Μετά τον πρώτο γύρο των συνομιλιών, πριν το διάλειμμα για δείπνο, το Al Jazeera μετέφερε πως υπήρχε πρόοδος όσον αφορά μεταξύ άλλων

στα ζητήματα των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο

στην αποδέσμευσης περιουσιακών στοιχείων που το Ιράν

στα Στενά του Ορμούζ

Ωστόσο κατά τη διάρκεια του δεύτερου γύρου που ακολούθησε, το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε πως η διαχείριση των Στενών του Ορμούζ παραμένει ένα από τα κύρια σημεία «σοβαρής διαφωνίας». Έκανε λόγο για υπερβολικές απαιτήσεις των ΗΠΑ και επιμονή του Ιράν για να διατηρήσει τα «στρατιωτικά κέδρη» του.

Οι ΗΠΑ λένε πως πέρασαν τα Στενά του Ορμούζ

Παράλληλα με τις συνομιλίες στο Πακιστάν, εξελίχθηκε μία μάχη ανακοινώσεων ανάμεσα στα δύο μέρη. Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στο Truth Social ότι οι αμερικανικές δυνάμεις προχωρούν σε «εκκαθάριση» του σημείου από νάρκες και η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ γνωστοποίησε πως δύο αμερικανικά πλοία πέρασαν τα Στενά για αυτόν ακριβώς τον λόγο.

Αντίθετα, ιρανικά μέσα μετέδωσαν πως ένα αμερικανικό πλοίο έκανε στροφή στο σημείο, μετά από προειδοποίηση του ιρανικού ναυτικού.

Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα συνεχίσει να πολεμά το καθεστώς του Ιράν

Από την πλευρά του ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δήλωσε πως υπό την ηγεσία του το Ισραήλ θα συνεχίσει να πολεμά το «τρομοκρατικό καθεστώς» της Τεχεράνης, τονίζοντας πως «η εκστρατεία κατά του Ιράν δεν έχει τελειώσει».

Υποστήριξε πως αν το Ισραήλ δεν είχε επιτεθεί στο Ιράν δύο φορές τον τελευταίο χρόνο, η Ισλαμική Δημοκρατία «θα διέθετε ήδη πυρηνικό όπλο».