ΗΠΑ-Ιράν κοντά σε «κάποιου είδους διευθέτηση» λέει το Πακιστάν -Σε προχωρημένο στάδιο συνομιλίες για το Ορμούζ - iefimerida.gr

Oι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται κοντά σε «κάποιου είδους διευθέτηση», σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας του Πακιστάν, Χαουάτζα Ασίφ, ο οποίος μίλησε στο Bloomberg.

«Τα πράγματα βελτιώνονται και πάλι υπέρ μιας ειρηνικής διευθέτησης ή συμφωνίας», δήλωσε ο Ασίφ, προσθέτοντας ότι «οι ενδείξεις τις τελευταίες δύο τρεις ημέρες είναι πως είμαστε κοντά σε κάποιου είδους διευθέτηση».

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Κοντά σε διευθέτηση ΗΠΑ-Ιράν λέει το Πακιστάν

Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ δήλωσε ότι οι συνομιλίες μεταξύ Ομάν και Ιράν για το μέλλον της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Οι εξελίξεις έρχονται μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή, σύμφωνα με τις οποίες η Ουάσιγκτον «μετριάζει» την προσέγγισή της απέναντι στο Ιράν και διεξάγει μόνο «ημι-διαπραγματεύσεις» με την Ισλαμική Δημοκρατία, την ώρα που η ιρανική οικονομία βρίσκεται υπό έντονη πίεση.

Σε σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη στον Μπαράκ Ραβίντ του Channel 12 και του Axios, ο Τραμπ έδειξε να αποφεύγει προς το παρόν μια στρατιωτική επίθεση εναντίον του Ιράν, επιλέγοντας να αφήσει την αυξανόμενη οικονομική πίεση να επιφέρει αποτελέσματα.

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Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου ήρθαν αφού το Ιράν έθεσε το Σάββατο νέους, δραστικούς όρους για την άρση του αποκλεισμού στο Στενό του Ορμούζ, από το οποίο διερχόταν περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων θαλάσσιων μεταφορών πετρελαίου, πριν από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Οι Χούθι χτυπούν λιμάνι της Ερυθράς Θάλασσας

Παράλληλα, οι αντάρτες Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, ανανεώνουν τις επιθέσεις τους σε περιοχές της Υεμένης που ελέγχονται από την κυβέρνηση, προκαλώντας ανησυχίες για αναζωπύρωση του εμφυλίου πολέμου και νέες απειλές για τη ναυτιλία στην περιοχή.

Ο στρατός της Υεμένης ανακοίνωσε σήμερα ότι οι Χούθι έπληξαν με πυραύλους και drones την παράκτια πόλη Μόκα, καθώς και την κεντρική επαρχία Μαρίμπ. Η Μόκα είχε δεχθεί αντίστοιχη επίθεση το Σαββατοκύριακο, κατά την οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον επτά άνθρωποι.

Η νέα κλιμάκωση περιλαμβάνει επίσης επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών εγκαταστάσεων στη γειτονική Σαουδική Αραβία, με στόχο να απειληθεί η εναλλακτική διαδρομή που χρησιμοποιεί το βασίλειο για τη μεταφορά πετρελαίου.