ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε δύο εβδομάδες αναστολής στρατιωτικών ενεργειών -Ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ - iefimerida.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή οποιασδήποτε στρατιωτικής επίθεσης κατά του Ιράν για διάστημα δύο εβδομάδων.

Πρόκειται για μια κίνηση που χαρακτηρίζεται ως σημαντικό βήμα προς την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Η απόφαση, σύμφωνα με τον ίδιο, ελήφθη κατόπιν συνομιλιών με τον Πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, και τον Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας, Φιλντ Μάρσαλ Άσιμ Μούνιρ, οι οποίοι ζήτησαν την αναβολή της στρατιωτικής δράσης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η προσωρινή αναστολή συνδέεται με την προϋπόθεση ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα διασφαλίσει την πλήρη και ασφαλή διέλευση πλοίων από το Στενό του Ορμούζ. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την απόφαση ως «διμερές πάγωμα των εχθροπραξιών», σημειώνοντας ότι οι στρατιωτικοί στόχοι έχουν επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό.

Πιο αναλυτικά, όπως σημείωσε στο Truth Social, η απόφαση αυτή, σύμφωνα με τον ίδιο, έγινε κατόπιν συνομιλιών με τον Πρωθυπουργό του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, και τον Αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων του Πακιστάν, Φιλντ Μάρσαλ Άσιμ Μούνιρ, οι οποίοι ζήτησαν την αναβολή της στρατιωτικής δράσης.

Η αναστολή της επίθεσης συνδέεται με την προϋπόθεση ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα συμφωνήσει στην πλήρη, άμεση και ασφαλή ανοικτή διέλευση του Στενού του Χορμούζ. Ο Τραμπ χαρακτήρισε τη συμφωνία αυτή ως διμερές πάγωμα των εχθροπραξιών, σημειώνοντας ότι οι στρατιωτικοί στόχοι έχουν ήδη επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό.

Ο πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι έχει γίνει σημαντική πρόοδος για την επίτευξη μακροπρόθεσμης ειρήνης με το Ιράν και γενικότερα στη Μέση Ανατολή, βασιζόμενος σε δεκαπρότακτο σχέδιο πρότασης που υποβλήθηκε από το Ιράν, το οποίο θεωρείται ως βάση για περαιτέρω διαπραγματεύσεις.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, και εκπροσωπώντας παράλληλα χώρες της Μέσης Ανατολής, αποτελεί τιμή να βλέπουμε ένα μακροχρόνιο πρόβλημα να πλησιάζει στη λύση του», δήλωσε ο Τραμπ, τονίζοντας ότι οι δύο εβδομάδες αναστολής θα επιτρέψουν να ολοκληρωθεί η συμφωνία.

Συμφώνησε το Ισραήλ σε κατάπαυση του πυρός

Παράλληλα, το Ισραήλ συμφώνησε σε προσωρινή κατάπαυση πυρός, αναστέλλοντας την εκστρατεία βομβαρδισμών όσο συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις. Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει τη διεθνή προσπάθεια για ειρηνική επίλυση της κρίσης στην περιοχή.

Το Στενό του Ορμούζ υπό ιρανικό συντονισμό για δύο εβδομάδες

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Άμπας Αραγκτσί, ανακοίνωσε ότι η ασφαλής διέλευση από το Στενό του Ορμούζ θα πραγματοποιείται υπό τον συντονισμό των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων για δύο εβδομάδες, ενώ οι διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ θα λάβουν χώρα στο Ισλαμαμπάντ, ξεκινώντας την Παρασκευή 11 Απριλίου. Η περίοδος αυτή μπορεί να παραταθεί κατόπιν συμφωνίας των δύο πλευρών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατάπαυση του πυρός και στον Λίβανο

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ διαβεβαίωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι οι ΗΠΑ, το Ιράν και οι σύμμαχοί τους συμφώνησαν να τεθεί σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός «παντού», συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, στο πλαίσιο μεσολάβησης του Πακιστάν με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, που διαρκεί πλέον πάνω από πέντε εβδομάδες.

«Με τη μέγιστη ταπεινότητα, έχω την ευχαρίστηση να ανακοινώσω ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, μαζί με τους συμμάχους τους, συμφώνησαν (να εφαρμοστεί) άμεση κατάπαυση του πυρός παντού, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου και άλλων χωρών, με άμεση ισχύ», ανέφερε ο κ. Σαρίφ μέσω X, πληκτρολογώντας αυτές τις τρεις τελευταίες λέξεις με κεφαλαία γράμματα.

Δείτε live τις εξελίξεις εδώ:

Ιράν: Το σχέδιο των 10 σημείων

Οι συνομιλίες βασίζονται στο σχέδιο 10 σημείων που παρουσίασε το Ιράν, το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων: δέσμευση για μη επιθετικότητα, έλεγχο του Στενού του Χορμούζ από το Ιράν, άρση κυρώσεων, αποχώρηση αμερικανικών δυνάμεων από την περιοχή και τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου

Η ανακοίνωση των δύο πλευρών προκάλεσε άμεση αντίδραση στις διεθνείς αγορές πετρελαίου, με την τιμή του βαρελιού WTI να υποχωρεί κατά 17,64%, στα 93,03 δολάρια, μετά την αύξηση κατά περίπου 70% από το ξέσπασμα της σύγκρουσης στις 28 Φεβρουαρίου.

Η κίνηση αυτή δημιουργεί ένα παράθυρο ευκαιρίας για σταθεροποίηση της περιοχής και θεωρείται κρίσιμο βήμα για την επίτευξη μακροπρόθεσμης ειρήνης στη Μέση Ανατολή.