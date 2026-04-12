Τα τρία ερωτήματα μετά το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν -Η ανάλυση του CNN - iefimerida.gr

Στην υψηλότερου επιπέδου συνάντηση τα τελευταία 45 χρόνια, ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν ότι διαφωνούν και οι διαπραγματεύσεις στο Πακιστάν έληξαν άδοξα.



Αφού συνομίλησαν για 21 ώρες, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζει Ντι Βανς δήλωσε ότι η Τεχεράνη αρνήθηκε τους όρους της Ουάσιγκτον, οι οποίοι «ήταν πολύ ευέλικτοι» και η «τελική και καλύτερη προσφορά» των ΗΠΑ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πλευρά του, το Ιράν απέδωσε τερματισμό των διαπραγματεύσεων, στις «παράλογες απαιτήσεις» των Αμερικανών για την εγκατάλειψη του πυρηνικού του προγράμματος και παράδοση του ελέγχου των Στενών του Ορμούζ.

Ως αποτέλεσμα, ο Τζέι ντι Βανς και η αμερικανική αντιπροσωπεία αναχώρησαν σήμερα από το Ισλαμαμπάντ «με άδεια χέρια» και η 70μελης ιρανική αντιπροσωπεία επέστρεψε στην Τεχεράνη.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, η αποτυχία των διαπραγματεύσεων, δεν έχει καμία σημασία για τον Αμερικανό πρόεδρο.

Όπως δήλωσε έξω από τον Λευκό Οίκο, ενώ οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ βρισκόταν ακόμα σε εξέλιξη, ο Ντόναλντ Τραμπ είπε χαρακτηριστικά: «Δεν έχει καμία διαφορά για μένα αν οι ΗΠΑ και το Ιράν καταλήξουν σε συμφωνία - ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί, κερδίζουμε. Έχουμε νικήσει ολοκληρωτικά αυτή τη χώρα και ας δούμε τι θα συμβεί».

CNN: Τα τρία ερωτήματα μετά το ναυάγιο των διαπραγματεύσεων

Από την πλευρά ανάλυση του CNN, μετά τις άκαρπες διαπραγματεύσεις, τιτλοφορείται ως «Η αποτυχία των συνομιλιών ΗΠΑ-Ιράν αποτελεί πλήγμα στις ελπίδες για εξεύρεση διεξόδου στην κρίση». Αφού περιγράφει όλα όσα εκτυλίχθηκαν στις διαπραγματεύσεις αναφέρει ότι οι δύο πλευρές πήγαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με διαφορετικές απόψεις όχι μόνο ως προς την ουσία, αλλά και ως προς το ύφος και την ιδιοσυγκρασία. Οι αντίστοιχες αντιπροσωπείες συμμετείχαν σε αυτές τις συνομιλίες με εντελώς διαφορετικές προσεγγίσεις: Ο Βανς φαινόταν να επιδιώκει μια σχετικά γρήγορη λύση μετά την εφαρμογή μιας δύο εβδομάδων κατάπαυσης του πυρός, αλλά η Τεχεράνη συνήθως κινείται πολύ πιο αργά, διαπραγματευόμενη μακροπρόθεσμα.

Όπως σχολιάζει το CNN, η εκεχειρία επιτεύχθηκε με φόντο την ακραία απειλή του Ντόναλντ Τραμπ να εξαφανίσει έναν πολιτισμό και να ανατινάξει τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τις βασικές υποδομές του Ιράν. Το αν αυτή η απειλή θα τεθεί ξανά σε εφαρμογή αποτελεί πλέον βασικό ερώτημα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δύο ακόμη θεμελιώδη ερωτήματα παραμένουν αναπάντητα, σύμφωνα με το αμερικανικό δημοσίευμα: Πώς θα αντιδράσει το Ιράν στην αποχώρηση των ΗΠΑ; Και για πόσο ακόμα θα παραμείνει η παγκόσμια οικονομία σε κατάσταση αβεβαιότητας;

Η αντίδραση του Πακιστάν στις αποτυχημένες συνομιλίες

Μετά τις άκαρπες διαπραγματεύσεις, το Πακιστάν - που διαδραμάτισε ρόλο μεσολαβητή - κάλεσε τις ΗΠΑ και το Ιράν να συνεχίσουν να σέβονται την κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων.

«Είναι επιτακτικής σημασίας οι δύο πλευρές να συνεχίσουν να σέβονται τη δέσμευσή τους υπέρ της κατάπαυσης του πυρός», δήλωσε ο Πακιστανος ΥΠΕΞ Ισάκ Νταρ.

Την ίδια ώρα, το Ισλαμαμπάντ τόνισε ότι θα συνεχίσει να διαδραματίζει ρόλο μεσολαβητή « του για να διευκολύνει τον διάλογο ανάμεσα στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν και τις ΗΠΑ τις ερχόμενες ημέρες».