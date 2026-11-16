ΗΠΑ: Χάος στις ηλεκτρονικές συναλλαγές μεγάλων τραπεζών -Χιλιάδες χρήστες δεν μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στους λογαριασμούς τους

Σοβαρά προβλήματα στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες δύο εκ των μεγαλύτερων τραπεζών στις ΗΠΑ σημειώθηκαν το πρωί της Δευτέρας.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Χιλιάδες χρήστες ανέφεραν εκτεταμένες δυσλειτουργίες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μεγάλων τραπεζών. Οι αναφορές, ξεπερνώντας τις 6.000, αφορούσαν αδυναμία σύνδεσης, πραγματοποίησης πληρωμών και μεταφοράς χρημάτων, προκαλώντας αναστάτωση στους πελάτες.

Η τράπεζα Chase, ο τραπεζικός βραχίονας της JPMorgan, αναγνώρισε επίσημα το τεχνικό πρόβλημα. Μέσω της υπηρεσίας υποστήριξης, ενημέρωσε τους πελάτες ότι βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια για την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας του online banking.

Την ίδια ημέρα, οι δυσλειτουργίες επεκτάθηκαν και σε άλλες υπηρεσίες, επηρεάζοντας το Microsoft Outlook και την Bank of America. Χιλιάδες χρήστες κατέγραψαν προβλήματα στη λήψη email, στη σύνδεση και στις ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές.

Τα νέα προβλήματα στο Outlook ακολουθούν μια πρόσφατη, 24ωρη διακοπή λειτουργίας. Η Microsoft αποκάλυψε ότι η προηγούμενη βλάβη οφειλόταν σε ένα ελάττωμα που παρέμενε απαρατήρητο στους διακομιστές της για αρκετούς μήνες.

Οι χρήστες ανέφεραν αδυναμία σύνδεσης στους λογαριασμούς τους, καθώς και δυσκολίες στην πραγματοποίηση πληρωμών και μεταφορών χρημάτων.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας Downdetector, οι αναφορές για δυσλειτουργίες άρχισαν να αυξάνονται, με τους χρήστες να αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την προσπάθεια σύνδεσης και διαχείρισης των τραπεζικών τους λογαριασμών.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, οι αναφορές έχουν ξεπεράσει τις 6.000, με αρκετούς πελάτες να δηλώνουν ότι δεν μπορούσαν να πραγματοποιήσουν βασικές ενέργειες στους λογαριασμούς τους.

Η Chase αναγνώρισε ότι υπάρχει πρόβλημα και ενημέρωσε τους πελάτες μέσω της υπηρεσίας υποστήριξης ότι βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια αποκατάστασης της λειτουργίας του online banking.

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Αξίζει να σημειωθεί ότι η Chase αποτελεί τον καταναλωτικό και εμπορικό τραπεζικό βραχίονα της JPMorgan Chase, της μεγαλύτερης τράπεζας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο τραπεζικών υποκαταστημάτων και ΑΤΜ, ενώ προσφέρει υπηρεσίες που περιλαμβάνουν λογαριασμούς καταθέσεων, πιστωτικές κάρτες, στεγαστικά δάνεια και άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Προβλήματα και σε Outlook, Bank of America

Την ίδια ημέρα, σημαντικός αριθμός χρηστών αντιμετώπισε δυσκολίες και με το Microsoft Outlook. Σύμφωνα με το GV Wire, περισσότερες από 5.000 αναφορές έχουν καταγραφεί στο Downdetector, με τα περισσότερα παράπονα να αφορούν την παραλαβή ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

Παράλληλα, αναφορές για προβλήματα στην ηλεκτρονική και κινητή τραπεζική καταγράφηκαν και από πελάτες της Bank of America, οι οποίοι αντιμετώπισαν δυσκολίες κατά τη σύνδεση, την πραγματοποίηση πληρωμών και τις μεταφορές χρημάτων.

Τα νέα προβλήματα σημειώθηκαν λίγες ημέρες μετά από διαφορετική διακοπή λειτουργίας του Outlook, στις 12 και 13 Νοεμβρίου, η οποία διήρκεσε σχεδόν 24 ώρες. Η Microsoft αποκάλυψε τη Δευτέρα ότι η συγκεκριμένη βλάβη οφειλόταν σε ελάττωμα που παρέμενε απαρατήρητο στους διακομιστές της για μήνες.