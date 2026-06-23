ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε ψήφισμα για να σταματήσουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν - iefimerida.gr

Αν και η επίδρασή του στην εξέλιξη των πραγμάτων μένει να φανεί, η έγκριση του ψηφίσματος από τη Γερουσία σημειώνεται ως σημαντικό πολιτικό γεγονός.

Η ελεγχόμενη από τους Ρεπουμπλικάνους Γερουσία ενέκρινε ψήφισμα για τον τερματισμό των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για την επίτευξη μιας τελικής ειρηνευτικής συμφωνίας συνεχίζονται.

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Με 50 ψήφους υπέρ έναντι 48 κατά, η Γερουσία υιοθέτησε την πρόταση που είχε εγκριθεί στις αρχές του μήνα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αντανακλώντας την αυξανόμενη ανησυχία ακόμη ορισμένων Ρεπουμπλικανών σχετικά με τη σύγκρουση που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου.

Πολύ δύσκολο να «σπάσει» τυχόν βέτο του Τραμπ

Βεβαίως, ο Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί το δικαίωμα αρνησικυρίας. Για να ξεπεραστεί το προεδρικό βέτο απαιτείται να διεξαχθούν νέες ψηφοφορίες και στα δύο σώματα του κοινοβουλίου, με απαραίτητη προϋπόθεση να εξασφαλιστούν πλειοψηφίες δύο τρίτων στο καθένα.

Το εν λόγω σενάριο προς το παρόν κρίνεται αριθμητικά αδύνατο, με δεδομένη την τρέχουσα σύνθεση της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας.

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Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το Σύνταγμα των ΗΠΑ, μόνο το Κογκρέσο μπορεί να αποφασίσει την κήρυξη πολέμου, ενώ ο πρόεδρος μπορεί να αναλάβει τέτοια πρωτοβουλία σε συνθήκη άμεσης απειλής και να ζητήσει ύστερα την έγκριση σε διάστημα 60 ημερών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ υποστηρίζουν πως το διάστημα αυτό δεν συμπληρώθηκε από τις 28 Φεβρουαρίου, όταν και ξεκίνησαν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, καθώς στις 15 Απριλίου συμφωνήθηκε εκεχειρία με το Ιράν.

Με στοιχεία από ΑΠΕ-ΜΠΕ