ΗΠΑ: Έξι νεκροί από τις φονικές πλημμύρες στην Ιντιάνα -Δεκάδες διασώσεις με βάρκες και εκατοντάδες εκκενώσεις [βίντεο] - iefimerida.gr

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις σφοδρές καταιγίδες και τις πλημμύρες που πλήττουν την Ιντιάνα των ΗΠΑ, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται σε πολλές περιοχές της πολιτείας.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Σε εξέλιξη βρίσκονται εκτεταμένες επιχειρήσεις διάσωσης στην Ινδιανάπολη, εν μέσω της χειρότερης πλημμύρας των τελευταίων 30 ετών. Οι αρχές εκκένωσαν εκατοντάδες σπίτια, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να απομακρύνουν δεκάδες εγκλωβισμένους πολίτες και κατοικίδια.

Ο τραγικός απολογισμός των ακραίων καιρικών φαινομένων ανέρχεται σε έξι νεκρούς, μεταξύ των οποίων ένα αγόρι και μία γυναίκα. Ο κυβερνήτης Μάικ Μπράουν εξέφρασε τα συλλυπητήριά του, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν μακριά από τα νερά.

Η στάθμη του ποταμού Γουάιτ έφτασε σε ιστορικά υψηλά, καταρρίπτοντας ρεκόρ του 1913, ενώ σε ορισμένες περιοχές η βροχόπτωση ξεπέρασε τα 28 εκατοστά. Οι αρχές χαρακτηρίζουν το φαινόμενο ως πρωτοφανές και πλημμύρα «μιας φοράς στη ζωή».

Ο πρόεδρος Τραμπ ενέκρινε την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης για την πολιτεία, ενεργοποιώντας την παροχή ομοσπονδιακής βοήθειας. Έχει ήδη ξεκινήσει η αποτίμηση των εκτεταμένων ζημιών σε υποδομές, με την Εθνοφρουρά να συνδράμει στις επιχειρήσεις.

Οι καταρρακτώδεις βροχές των τελευταίων ημερών προκάλεσαν την υπερχείλιση ποταμών και ρεμάτων, με τις αρχές να απομακρύνουν εκατοντάδες κατοίκους από τα σπίτια τους. Σε γειτονιές της Ινδιανάπολης, διασώστες χρησιμοποίησαν βάρκες για να απομακρύνουν ανθρώπους και κατοικίδια που είχαν εγκλωβιστεί από την άνοδο των υδάτων.

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Περισσότερες από δώδεκα κομητείες έχουν κηρύξει τοπική κατάσταση καταστροφής, ενώ μεγάλο μέρος των τελευταίων ζημιών καταγράφεται κατά μήκος των ποταμών που διασχίζουν την κεντρική και βόρεια Ιντιάνα.

95 άνθρωποι και 45 κατοικίδια διασώθηκαν στην Ινδιανάπολη

Η κατάσταση στην Ινδιανάπολη χαρακτηρίζεται ως η χειρότερη πλημμύρα των τελευταίων 30 και πλέον ετών. Εκατοντάδες σπίτια σε περιοχές ανάμεσα στον ποταμό Γουάιτ και τα παράλληλα κανάλια εκκενώθηκαν, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης πραγματοποιούσαν συνεχείς επιχειρήσεις διάσωσης.

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Μέχρι αργά το απόγευμα του Σαββάτου, οι πυροσβεστικές Αρχές είχαν διασώσει 95 ανθρώπους και 45 κατοικίδια, ενώ είχαν δεχθεί εκατοντάδες κλήσεις για βοήθεια.

Περισσότερες από 350 εκκενώσεις πραγματοποιήθηκαν μόνο στην κομητεία Delaware, ενώ σε άλλες περιοχές, μεταξύ των οποίων η Τίπτον και η Φαγιέτ, βρίσκονταν σε εξέλιξη εκκενώσεις, διασώσεις και έλεγχοι σε κατοίκους που χρειάζονταν βοήθεια.

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Ανάμεσα στα έξι θύματα των ακραίων καιρικών φαινομένων είναι ένα αγόρι που σκοτώθηκε όταν δέντρο έπεσε πάνω στο σπίτι του, μία γυναίκα που παρασύρθηκε από τα νερά αφού οδήγησε σε πλημμυρισμένο δρόμο, καθώς και ένας έφηβος που αγνοούνταν από την Τετάρτη, όταν πήδηξε σε ποτάμι.

«Η καρδιά μου είναι με τις οικογένειες και τους αγαπημένους των έξι κατοίκων της Ιντιάνα που χάσαμε», δήλωσε ο κυβερνήτης Μάικ Μπράουν, καλώντας τους πολίτες να παραμείνουν μακριά από τα πλημμυρισμένα νερά.

Νέα ρεκόρ από τις βροχοπτώσεις – Συναγερμός για τον White River

Η ένταση των φαινομένων έχει προκαλέσει πρωτοφανή άνοδο της στάθμης των ποταμών. Σε ορισμένες περιοχές καταγράφηκαν περισσότερα από 28 εκατοστά βροχής μέσα σε μόλις δύο ημέρες.

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Ο ποταμός Γουάιτ ξεπέρασε τα 7,32 μέτρα στις περιοχές Άντερσον και Νόμπλσβιλ , καταρρίπτοντας ρεκόρ που κρατούσε από το 1913.

Ο διευθυντής της Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών της κομητείας Μάριον έκανε λόγο για πλημμύρα που συμβαίνει «μία φορά στη ζωή», χαρακτηρίζοντας την κατάσταση πρωτοφανή.

Παρότι σε ορισμένες περιοχές βόρεια της Ινδιανάπολης τα νερά άρχισαν να υποχωρούν, προειδοποιήσεις και επιτηρήσεις για ξαφνικές πλημμύρες παρέμεναν σε ισχύ σε μεγάλο τμήμα της κεντρικής Ιντιάνα.

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Οι αρχές ανέμεναν ότι ο ποταμός Γουάιτ θα έφτανε στο υψηλότερο σημείο του στην περιοχή της Ινδιανάπολης το βράδυ του Σαββάτου. Στις επιχειρήσεις διάσωσης συμμετείχαν και οχήματα της Εθνοφρουράς.

Ο Τραμπ ενέκρινε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα και σε άλλες περιοχές των μεσοδυτικών πολιτειών των ΗΠΑ με ανεμοστρόβιλους, ισχυρές βροχοπτώσεις και ξαφνικές πλημμύρες να καταγράφονται από την περιοχή του Σικάγο έως τη δυτική Πενσιλβάνια.

Στην Ιντιάνα, οι αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει την αποτίμηση των ζημιών, ενώ σε ορισμένες περιοχές παραμένουν προβλήματα στην ηλεκτροδότηση.

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης για την Ιντιάνα, ανοίγοντας τον δρόμο για την παροχή ομοσπονδιακής βοήθειας μέσω της FEMA.

Στο μεταξύ, κάτοικοι έχουν αναρτήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικόνες και βίντεο με πλημμυρισμένα σπίτια, αυτοκίνητα ακινητοποιημένα μέσα στα νερά, δρόμους που έχουν παρασυρθεί και υποδομές που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές.

Στη Νόμπλσβιλ, η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με ιστορική άνοδο του ποταμού, πλημμύρισαν δρόμοι, χώροι στάθμευσης, καλλιεργήσιμες εκτάσεις, ακόμη και πάρκα και χώροι που χρησιμοποιούνται για εκδηλώσεις.

Ωστόσο, παρά την έκταση των καταστροφών, κάτοικοι της περιοχής εξέφρασαν ανακούφιση επειδή οι επιχειρήσεις διάσωσης ολοκληρώθηκαν χωρίς νέες απώλειες.

«Έχουμε πολλές ζημιές, αλλά δεν χάσαμε ανθρώπινες ζωές και όλοι διασώθηκαν», δήλωσε κάτοικος της Νόμπλσβιλ περιγράφοντας την κατάσταση ως πρωτοφανή για την περιοχή.