ΗΠΑ: Έρχονται χερσαίες επιχειρήσεις κατά των καρτέλ στη Λατινική Αμερική -Η προειδοποίηση Χέγκσεθ - iefimerida.gr

Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ προανήγγειλε ένα νέο, πιο επιθετικό μέτωπο κατά της διακίνησης ναρκωτικών, αποκαλύπτοντας ότι η Ουάσιγκτον σχεδιάζει χερσαίες επιχειρήσεις στη Λατινική Αμερική σε συνεργασία με συμμάχους της στην περιοχή.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν την επέκταση των επιχειρήσεών τους κατά των ναρκωτικών και στο έδαφος, σε συνεργασία με συμμάχους στη Λατινική Αμερική, μεταφέροντας το μοντέλο των στρατιωτικών δράσεων που εφαρμόζουν ήδη στη θάλασσα.

Οι επιχειρήσεις εντάσσονται στη συμμαχία «Ασπίδα της Αμερικής», με τη συμμετοχή 20 χωρών της περιοχής, όπως ο Ισημερινός και η Κολομβία, η οποία αναμένεται να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη νέα χερσαία φάση.

Από τον Σεπτέμβριο του 2025, αμερικανικά αεροπορικά πλήγματα κατά ταχύπλοων στην Καραϊβική και τον Ειρηνικό έχουν προκαλέσει τουλάχιστον 215 θανάτους, με την Ουάσιγκτον να προειδοποιεί ότι όλοι οι διακινητές θα γίνουν στόχος.

Οι στρατιωτικές ενέργειες των ΗΠΑ προκαλούν έντονες αντιδράσεις, με ειδικούς να αμφισβητούν τη νομιμότητά τους, ενώ η προαναγγελία χερσαίων επιχειρήσεων σηματοδοτεί επικίνδυνη κλιμάκωση της αμερικανικής στρατιωτικής δράσης στην περιοχή.

Μιλώντας την Πέμπτη στον Παναμά, ο επικεφαλής του αμερικανικού Πενταγώνου δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις θα έρθουν να προστεθούν στις ήδη υπάρχουσες στρατιωτικές δράσεις των ΗΠΑ σε διεθνή ύδατα, όπου αμερικανικές δυνάμεις έχουν βάλει στο στόχαστρο ταχύπλοα που, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση ναρκωτικών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νέα φάση στον πόλεμο των ΗΠΑ κατά των καρτέλ

Ο Χέγκσεθ υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ θέλουν να αναπτύξουν σύντομα, μαζί με συμμάχους τους, επιχειρησιακές δυνατότητες αντίστοιχες με εκείνες που χρησιμοποιήθηκαν στις επιθέσεις εναντίον ταχύπλοων στην Καραϊβική και στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Όπως εξήγησε, αυτή τη φορά το επιχειρησιακό μοντέλο θα μεταφερθεί στο έδαφος, με στόχο οργανώσεις που η Ουάσιγκτον έχει χαρακτηρίσει τρομοκρατικές.

Ο Αμερικανός υπουργός Πολέμου ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι ΗΠΑ συνεργάζονται ήδη με τον Ισημερινό, την Κολομβία και άλλους εταίρους τους στην περιοχή για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων οργανώσεων.

Στο επίκεντρο η «Ασπίδα της Αμερικής»

Οι σχεδιαζόμενες επιχειρήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της λεγόμενης «Ασπίδας της Αμερικής», μιας συμμαχίας με δημόσια διακηρυγμένο στόχο την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Περίπου 20 χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής έχουν ενταχθεί στο σχήμα, με τις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ να έχουν αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Στη συμμαχία συμμετέχουν μεταξύ άλλων η Αργεντινή, η Βολιβία, η Χιλή, ο Ισημερινός, η Ονδούρα και το Περού, ενώ η Κολομβία αναμένεται επίσης να ενταχθεί.

Η Κολομβία και ο ρόλος των συμμάχων

Ο Χέγκσεθ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία με τις χώρες της περιοχής, σημειώνοντας ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει κοινές επιχειρησιακές δυνατότητες και στο έδαφος.

Η Κολομβία, όπου κυβερνά από τις 7 Αυγούστου ο πρόεδρος της λεγόμενης σκληρής δεξιάς Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, αναμένεται να αποτελέσει έναν από τους βασικούς εταίρους των ΗΠΑ στη νέα φάση των επιχειρήσεων.

Αντίθετα, το Μεξικό δεν συμμετέχει στην «Ασπίδα της Αμερικής». Η χώρα κυβερνάται από την Κλαούδια Σέινμπαουμ, η οποία έχει επιλέξει διαφορετική προσέγγιση στις σχέσεις με την Ουάσιγκτον για το ζήτημα της καταπολέμησης των καρτέλ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όπου διακινείτε ναρκωτικά, θα γίνετε στόχος»

Το μήνυμα του Χέγκσεθ προς τις οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών ήταν ιδιαίτερα σκληρό.

«Παντού, όπου διακινείτε ναρκωτικά ή απειλείτε τον αμερικανικό λαό ή εταίρους μας, θα γίνετε στόχος», τόνισε, διευρύνοντας ουσιαστικά τη γεωγραφική εμβέλεια της αμερικανικής εκστρατείας.

Η δήλωση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η Ουάσιγκτον έχει ήδη προχωρήσει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά φερόμενων διακινητών στη θάλασσα.

Τουλάχιστον 215 νεκροί από τα αμερικανικά πλήγματα

Από τον Σεπτέμβριο του 2025, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν ξεκινήσει εκστρατεία αεροπορικών πληγμάτων εναντίον ταχύπλοων στην Καραϊβική Θάλασσα και στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, τα σκάφη που έγιναν στόχος χρησιμοποιούνταν για τη διακίνηση ναρκωτικών. Από τα πλήγματα αυτά έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 215 άνθρωποι.

Ωστόσο, η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν ότι τα συγκεκριμένα πλοία μετέφεραν πράγματι ναρκωτικά ή συμμετείχαν σε παράνομη δραστηριότητα.

Αντιδράσεις και ερωτήματα για τη νομιμότητα

Οι επιχειρήσεις έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς ειδικοί χαρακτηρίζουν παράνομες τις αμερικανικές στρατιωτικές ενέργειες εναντίον ανθρώπων που, όπως υποστηρίζουν, δεν αποτελούσαν απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η προαναγγελία χερσαίων επιχειρήσεων ανεβάζει πλέον ακόμη περισσότερο το επίπεδο της αντιπαράθεσης, καθώς σηματοδοτεί πιθανή επέκταση της αμερικανικής στρατιωτικής δράσης από τη θάλασσα στο έδαφος χωρών της Λατινικής Αμερικής.

Η Ουάσιγκτον εμφανίζεται αποφασισμένη να κλιμακώσει την πίεση στα καρτέλ, με τον Χέγκσεθ να προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε οργάνωση θεωρείται απειλή για τις ΗΠΑ ή τους συμμάχους τους μπορεί να βρεθεί στο στόχαστρο.