Σοκ στις ΗΠΑ: Πάνω από 5.000 κρούσματα ιλαράς και 8 θάνατοι -Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 35 ετών η επιδημία - iefimerida.gr



Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταγράφουν περισσότερα από 5.000 κρούσματα ιλαράς μέσα στο 2026, τον υψηλότερο αριθμό των τελευταίων 35 ετών, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν την Παρασκευή.

Ειδικότερα, από την αρχή του έτους έχουν αναφερθεί 5.182 επιβεβαιωμένα κρούσματα της εξαιρετικά μεταδοτικής, αλλά σε μεγάλο βαθμό αποτρέψιμης, νόσου σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC), τον κορυφαίο οργανισμό δημόσιας υγείας των ΗΠΑ.

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Ο αριθμός είναι υπερδιπλάσιος σε σχέση με τα 2.289 κρούσματα που καταγράφηκαν σε ολόκληρο το 2025 και αποτελεί την υψηλότερη καταγραφή από το 1991.

Παράλληλα, οι υγειονομικές αρχές των πολιτειών έχουν αναφέρει τουλάχιστον οκτώ θανάτους που συνδέονται με την ιλαρά, μεταξύ των οποίων και θανάτους πολύ μικρών παιδιών.

Η επιστροφή μιας νόσου που είχε εξαλειφθεί από το 2000

Η ιλαρά είχε κηρυχθεί εξαλειφθείσα στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2000, χάρη στον έγκαιρο εμβολιασμό του πληθυσμού. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια επανεμφανίζεται με ιδιαίτερη ένταση, καθώς τα ποσοστά της εμβολιαστικής κάλυψης μειώνονται και η δυσπιστία απέναντι στις υγειονομικές αρχές ενισχύεται.

Ο υπουργός Υγείας της κυβέρνησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, έχει δεχθεί έντονη κριτική για τη συμβολή του στην ενίσχυση αυτής της δυσπιστίας. Είναι γνωστός για τον σκεπτικισμό του απέναντι στα εμβόλια, ενώ έχει επανειλημμένα υποβαθμίσει τους κινδύνους της νόσου.

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Τα σοβαρά συμπτώματα

Η ιλαρά προκαλεί πυρετό, αναπνευστικά συμπτώματα και εξανθήματα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές, όπως πνευμονία και εγκεφαλίτιδα, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν μακροχρόνια προβλήματα υγείας ή ακόμη και τον θάνατο.

Πριν από την ανάπτυξη του εμβολίου, στις αρχές της δεκαετίας του 1960, η ιλαρά προκαλούσε τον θάνατο εκατοντάδων παιδιών κάθε χρόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε παγκόσμιο επίπεδο, εξακολουθεί να στοιχίζει τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους ετησίως.