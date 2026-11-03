Πρωτοφανής επιχείρηση επιτήρησης στις ΗΠΑ για τις ενδιάμεσες εκλογές: 1.000 ομοσπονδιακοί παρατηρητές σε 50 πολιτείες - iefimerida.gr

Σε μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις εκλογικής επιτήρησης των ενδιάμεσων εκλογών στην ιστορία του προχωρά το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, αναπτύσσοντας περίπου 1.000 παρατηρητές σε ολόκληρη τη χώρα.

Στόχος της αποστολής είναι η παρακολούθηση της εκλογικής διαδικασίας και η διασφάλιση της συμμόρφωσης με την ομοσπονδιακή νομοθεσία για τα δικαιώματα ψήφου.

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Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία εκδόθηκε την Τρίτη, παρατηρητές θα αναπτυχθούν και στις 50 πολιτείες των ΗΠΑ, στο πλαίσιο της μεγαλύτερης επιχείρησης παρακολούθησης εκλογών που έχει πραγματοποιήσει ποτέ το υπουργείο.

Σε ποιες περιοχές θα αναπτυχθούν οι ομοσπονδιακοί παρατηρητές

Όπως ανέφεραν αξιωματούχοι του υπουργείου, στις προτεραιότητες περιλαμβάνονται περιοχές με ιστορικό προβλημάτων στην πρόσβαση των ψηφοφόρων στις κάλπες, καθώς και περιοχές όπου διεξάγονται ανταγωνιστικές εκλογικές αναμετρήσεις και ενδέχεται να υπάρξουν περιστατικά εκφοβισμού ψηφοφόρων.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει υιοθετήσει ολοένα και πιο παρεμβατική στάση στον τομέα της εκλογικής εποπτείας, ασκώντας πιέσεις στις πολιτείες για την παροχή στοιχείων σχετικά με τις εγγραφές ψηφοφόρων.

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Παράλληλα, υποστηρίζει ότι απαιτούνται αυστηρότερα μέτρα για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών στην εκλογική διαδικασία.

Από την πλευρά τους, οι επικριτές των κινήσεων αυτών κάνουν λόγο για υπέρβαση των ορίων της ομοσπονδιακής εξουσίας.

Περιορισμένες οι αρμοδιότητες των παρατηρητών στα εκλογικά τμήματα

Η διευρυμένη παρουσία ομοσπονδιακών παρατηρητών έχει οδηγήσει αρκετές πολιτείες στην έκδοση νέων οδηγιών προς τους τοπικούς εκλογικούς αξιωματούχους και τους εργαζομένους στα εκλογικά τμήματα, προκειμένου να διευκρινιστούν οι περιορισμένες αρμοδιότητες των παρατηρητών του υπουργείου Δικαιοσύνης κατά την ημέρα των εκλογών.

«Οι παρατηρητές εκλογών θα ελέγχουν τη συμμόρφωση με τους ομοσπονδιακούς νόμους για τα δικαιώματα ψήφου, οι οποίοι εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Υπηρεσίας Πολιτικών Δικαιωμάτων», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου.

Ωστόσο, η παρουσία των παρατηρητών υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς. Ορισμένοι πολιτειακοί και τοπικοί νόμοι επιτρέπουν στους εκλογικούς αξιωματούχους να απαγορεύσουν την είσοδο παρατηρητών του υπουργείου Δικαιοσύνης στα εκλογικά τμήματα. Επιπλέον, το προσωπικό του υπουργείου δεν έχει τη δυνατότητα να διεξάγει επιτόπιες έρευνες ή να εμποδίζει οποιονδήποτε πολίτη να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα.

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Ο αριθμός των παρατηρητών που θα αναπτυχθούν είναι περίπου τριπλάσιος σε σύγκριση με εκείνον των τελευταίων ενδιάμεσων εκλογών. Σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης, πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιχείρηση εκλογικής παρακολούθησης στην ιστορία του.