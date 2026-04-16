CNN: Μυστήριο με αμερικανικό drone 240 εκατ. ευρώ που έπεσε στα Στενά του Ορμούζ - iefimerida.gr

Με αξία περίπου δύο φορές μεγαλύτερη από ένα μαχητικό F-35C, το drone MQ-4C Triton αποτελεί σημαντική απώλεια για τις ΗΠΑ.

Άγνωστες παραμένουν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες καταρρίφθηκε ένα υπερσύγχρονο drone των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, του οποίου, σύμφωνα με το CNN, ο στρατός φαίνεται πως έχασε τον έλεγχο.

Τα γεγονότα γύρω από το υπερσύγχρονο drone

Η Κεντρική Διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Τρίτη πως ένα drone τύπου MQ-4C Triton συνετρίβη στις 9 Απριλίου. Η τοποθεσία της συντριβής δεν αποκαλύπτεται, για λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας.

Το CNN, επικαλούμενο αναζήτηση στα δεδομένα του FlightRadar24, μιλά για ένα τέτοιο μη επανδρωμένο αεροσκάφος, αξίας περίπου 240 εκατ. δολαρίων, να αναχωρεί από τη Ναυτική Αεροπορική Βάση Sigonella στην Ιταλία και να εξαφανίζεται πάνω από τον Περσικό Κόλπο την ίδια ημέρα.

Το αεροσκάφος πετούσε πάνω από τα Στενά του Ορμούζ, αλλά αφού απομακρύνθηκε από το σημείο, έπεσε από υψόμετρο 50.000 ποδιών (περίπου 15 χλμ.) στα 9.000 πόδια, πριν χαθεί η επαφή του με το ραντάρ.

Τα δεδομένα πτήσης δείχνουν ότι το Triton εξέπεμπε τον κωδικό 7400 κατά τη διάρκεια της πτήσης του, πράγμα που σημαίνει ότι είχε χαθεί η επαφή με τον πιλότο στο έδαφος, και στη συνέχεια τον κωδικό 7700 - που υποδηλώνει κατάσταση έκτακτης ανάγκης - περίπου 70 λεπτά αργότερα, καθώς έπεσε στα 44.000 πόδια. Συνέχισε να εκπέμπει τον κωδικό 7700 μέχρι που χάθηκε από το ραντάρ σε υψόμετρο 9.250 ποδιών.

Ο λόγος της απώλειας δεν μπορεί να προσδιοριστεί από τα δεδομένα παρακολούθησης της πτήσης και το Πολεμικό Ναυτικό έχει δημοσιοποιήσει μόνο την πληροφορία ότι ένα MQ-4C συνετρίβη.

Ένα drone που αξίζει όσο δύο επανδρωμένα μαχητικά

Ο κατασκευαστής του συγκεκριμένου drone Northrop Grumman αποκαλεί το Triton «το κορυφαίο στον κόσμο μη επανδρωμένο αεροσκάφος θαλάσσιας πληροφορίας, επιτήρησης, αναγνώρισης και στόχευσης». Με κινητήρα τζετ και εμβέλεια 8.500 μιλίων, το MQ-4C μπορεί να παραμείνει στον αέρα για περισσότερο από 24 ώρες.

Το εν λόγω drone είναι ένα από τα πιο σπάνια αεροσκάφη του στόλου του Πολεμικού Ναυτικού -η Northrop Grumman δηλώνει ότι έχει κατασκευάσει μόλις 20 από αυτά- και επίσης ένα από τα πιο ακριβά, με τιμή περίπου 240 εκατομμύρια δολάρια ανά μονάδα. Αυτό είναι περισσότερο από το διπλάσιο της τιμής ενός μαχητικού αεροσκάφους F-35C, σημειώνει το CNN.

Διεθνείς αναλυτές τονίζουν πως το MQ-4C Triton έφερε αμερικανικό τεχνολογικό εξοπλισμό, ο οποίος αν πέσει στα χέρια των Ιρανών -και μέσω αυτών στην Κίνα- θα στερήσει από τις ΗΠΑ ένα σημαντικό στρατιωτικό πλεονέκτημα.