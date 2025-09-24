Οι ΗΠΑ έκαναν δοκιμαστική εκτόξευση πυρηνικών πυραύλων από υποβρύχιο -Eπίδειξη ισχύος με το βλέμμα στην Κίνα - iefimerida.gr

Οι ΗΠΑ προχώρησαν στη δοκιμαστική εκτόξευση τεσσάρων πυραύλων ικανών να φέρουν πυρηνικές κεφαλές από υποβρύχιο στον Ατλαντικό Ωκεανό, μετά την πρόσφατη επίδειξη παρόμοιου συστήματος από την Κίνα

ΗΠΑ και Κίνα διαθέτουν το δεύτερο και τρίτο μεγαλύτερο πυρηνικό οπλοστάσιο στον κόσμο με 5.177 και 600 κεφαλές αντίστοιχα, σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνών για την Ειρήνη στη Στοκχόλμη (SIPRI ).

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη διάρκεια στρατιωτικής παρέλασης νωρίτερα αυτόν τον μήνα στο Πεκίνο οι ένοπλες δυνάμεις της Κίνας αποκάλυψαν την πρόοδό τους στην κατασκευή πυρηνικών όπλων με πέντε νέους τύπους πυραύλων, περιλαμβανομένου του JL-3, ενός SLBM, που εκτοξεύεται από υποβρύχιο και με εκτιμώμενο βεληνεκές 10.000 χλμ. μπορεί να πλήξει περιοχές στις ηπειρωτικές ΗΠΑ.

Η «πυρηνική τριάδα» των ΗΠΑ

Οι πύραυλοι SLBM και τα βαλλιστικά πυραυλικά υποβρύχια SSBN αποτελούν βασικό κομμάτι των πυρηνικών δυνάμεων των ΗΠΑ.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μαζί με τους διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους (ICBM) και τις βόμβες που μπορούν να εξαπολύσουν στρατηγικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη απαρτίζουν τη λεγόμενη «πυρηνική τριάδα» της Αμερικής, που αποσκοπεί στο να αποθαρρύνει εχθρούς της Αμερικής να τής επιτεθούν.

Η δοκιμαστική εκτόξευση πυραύλων

Μεταξύ της 17ης Σεπτεμβρίου και της περασμένης Κυριακής ένα υποβρύχιο κλάσης Οχάιο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, που έπλεε κάτω από την επιφάνεια του Ατλαντικού, ανοικτά των ακτών της Φλόριντα, προχώρησε στη δοκιμή μη εξοπλισμένων με κεφαλές πυραύλων Trident II D5 Life Extension (D5LE), που έχουν εκτιμώμενο βεληνεκές 12.000 χλμ.

Οι πύραυλοι, που είναι ικανοί να φέρουν έκαστος έως και οκτώ κεφαλές, κατέληξαν στον Ατλαντικό, σύμφωνα με το Πρόγραμμα Στρατηγικών Συστημάτων του ΠΝ των ΗΠΑ, που είχε προειδοποιήσει ότι μπορεί να πέσουν σε θαλάσσια περιοχή ανοικτά της νοτιοδυτικής Αφρικής.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ίδια υπηρεσία σημείωσε ότι επρόκειτο για προγραμματισμένη δοκιμαστική εκτόξευση πυραύλων, που αποσκοπεί στη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της ακρίβειας του οπλικού συστήματος.