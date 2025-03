ΗΠΑ: Δεξίωση της ελληνικής ΜΑ στον ΟΗΕ με αφορμή την 69η Σύνοδο της Επιτροπής για το Καθεστώς των Γυναικών - iefimerida.gr

Τη Δευτέρα (10/3) πραγματοποιήθηκε δεξίωση στην Κατοικία του Μονίμου Αντιπροσώπου της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη, Πρέσβη Ευάγγελου Σέκερη.

Η δεξίωση έγινε προς τιμήν της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφίας Ζαχαράκη, επικεφαλής της ελληνικής Αντιπροσωπείας στην 69η Σύνοδο της Επιτροπής για το Καθεστώς των Γυναικών (Commission on the Status of Women «CSW»), η οποία λαμβάνει χώρα από τις 10 έως τις 21 Μαΐου 2025.

Στη δεξίωση παρευρέθηκαν υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΗΕ, Μόνιμοι Αντιπρόσωποι, εκπρόσωποι των κρατών-μελών του ΟΗΕ και Βουλευτές μέλη της ad hoc Υποεπιτροπής της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και Έλληνες Βουλευτές. Τη δεξίωση τίμησε με την παρουσία του ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, Θεόδωρος Ρουσόπουλος.

Η υπουργός Σοφία Ζαχαράκη, εξέφρασε τη χαρά της για τον ρόλο που η Ελλάδα διαδραματίζει στην προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, τόσο εντός της Επιτροπής για το Καθεστώς των Γυναικών, όσο και εντός του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Σέκερης: «Η προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για την Ελλάδα»

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στα Ηνωμένα Έθνη, Πρέσβης Ευάγγελος Σέκερης, καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά του για την παρουσία της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στην εκδήλωση.

Επισήμανε ότι η προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών, οικονομικών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, αποτελεί κεντρική προτεραιότητα για την Ελλάδα. Παράλληλα, τόνισε ότι η Ελλάδα προωθεί τα δικαιώματα των γυναικών και από τη θέση της ως εκλεγμένου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας για την περίοδο 2025-2026, καθώς η Ατζέντα για τις Γυναίκες, την Ειρήνη και την Ασφάλεια αποτελεί μία εκ των προτεραιοτήτων της χώρας μας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, παρουσιάστηκε το γλυπτό «Kore», το οποίο δημιουργήθηκε από τον εγνωσμένο καλλιτέχνη Γιώργο Πετρίδη. Το έργο εμπνέεται από τις αρχαίες ελληνικές γλυπτικές αναπαραστάσεις νεαρών γυναικών και από τη σύγχρονη ελληνική λέξη για την κόρη. Ο καλλιτέχνης συνδύασε την ιστορία και την κουλτούρα της Ελλάδας με μια προσωπική αφήγηση, καθώς το έργο αναπαριστά την κόρη του σε ηλικία 12 ετών.

Το μήνυμα του έργου είναι η αισιοδοξία και η ελπίδα για το μέλλον, παρά τις δυσκολίες.