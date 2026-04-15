Οι ΗΠΑ δεν έχουν συμφωνήσει επίσημα για παράταση της εκεχειρίας στο Ιράν, δηλώνει αξιωματούχος - iefimerida.gr

Ρευστό παραμένει το τοπίο σχετικά με την εκεχειρία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν συμφωνήσει επισήμως να παρατείνουν την εκεχειρία με το Ιράν, μετά από δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι διαπραγματευτές βρίσκονται κοντά στο να συμφωνήσουν μια τέτοια παράταση.

«Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας», δήλωσε ο αξιωματούχος, μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, στο Reuters και το Γαλλικό Πρακτορείο.

Λίγο νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγαεΐ δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου πως αναφορές για μια παράταση της εκεχειρίας δεν επιβεβαιώνονται.

Με στοιχεία από ΑΠΕ-ΜΠΕ