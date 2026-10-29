ΗΠΑ: Ο επικεφαλής της CENTCOM παρουσίασε στον Τραμπ στρατιωτικά σχέδια για πλήγματα στο Ιράν - iefimerida.gr

Ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), ναύαρχος Μπραντ Κούπερ ενημέρωσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τις στρατιωτικές επιλογές απέναντι στο Ιράν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal την Πέμπτη, η ενημέρωση βασίστηκε σε πληροφορίες Αμερικανών αξιωματούχων και άλλων πηγών με άμεση γνώση της συνάντησης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ο πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγός Νταν Κέιν, καθώς και άλλα μέλη του υπουργικού συμβουλίου, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

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Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά τη συνάντηση των στρατιωτικών ηγετών με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το αμερικανικό μέσο, ο Βανς έχει προσεγγίσει το Ιράν με στόχο την επανέναρξη των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων. Ωστόσο, ο Τραμπ απέρριψε τα σχετικά δημοσιεύματα, υποστηρίζοντας ότι ο αντιπρόεδρος είχε επικοινωνήσει με τους Ιρανούς μόνο για να συζητήσει τις ελλείψεις σε ιατρικό εξοπλισμό.

Προειδοποίηση προς τις χώρες του Κόλπου για στρατιωτική εκστρατεία

Σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα της Wall Street Journal, οι ΗΠΑ είχαν ενημερώσει αρκετές αραβικές χώρες του Κόλπου ότι θα πρέπει να είναι προετοιμασμένες για μια σύντομη αλλά έντονη στρατιωτική εκστρατεία μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ.

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Παράλληλα, η Ουάσιγκτον φαίνεται να προετοιμάζεται για νέα επίθεση, καθώς αποστέλλει ένα επιπλέον σύστημα Patriot στο Ισραήλ και απομακρύνει στρατιωτικό προσωπικό από βάσεις που θεωρούνται περισσότερο ευάλωτες σε περίπτωση κλιμάκωσης.

Η κίνηση πραγματοποιείται εν μέσω ανησυχιών για την επάρκεια των αποθεμάτων αναχαιτιστικών πυραύλων, τα οποία οι ΗΠΑ προσπαθούν να αναπληρώσουν με ταχείς ρυθμούς.

Από την πλευρά του, το Ιράν έχει προειδοποιήσει τόσο δημόσια όσο και μέσω ιδιωτικών διαύλων ότι, σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης, θα πλήξει ένα ευρύ φάσμα αμερικανικών και στόχων σε χώρες του Κόλπου.