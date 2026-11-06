ΗΠΑ: Βρέφος με ιλαρά πέθανε στο Ουισκόνσιν -Το πρώτο περιστατικό στην πολιτεία εδώ και 36 χρόνια - iefimerida.gr

Ενα βρέφος που είχε προσβληθεί από ιλαρά πέθανε στο Ουισκόνσιν. Είναι το πρώτο περιστατικό θανάτου από την λοιμώδη νόσο από το 1990 στην πολιτεία αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών.

Δεύτερος θανατος βρέφους από ιλαρα στις ΗΠΑ

Μάλιστα είναι ο δεύτερος θάνατος βρέφους από ιλαρά που καταγράφεται στις ΗΠΑ σε διάστημα λίγων ημερών.

«Με την καρδιά βαριά ανακοινώνουμε τον πρώτο θάνατο βρέφους που συνδέεται με την επιδημία της ιλαράς στο Ουισκόνσιν εδώ και πολλά χρόνια», δηλώνει σε ανακοίνωση η Κίρστεν Τζόνσον, επικεφαλής του υπουργείου Υγείας της πολιτείας χωρίς να διευκρινίζει την ηλικία του παιδιού.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ο θάνατος ενός παιδιού είναι πάντα τραγωδία και ακόμη περισσότερο που αυτός συνδέεται με μία νόσο που μπορεί να αποφευχθεί με τον εμβολιασμό», τονίζει στην ανακοίνωσή της.

«Μπροστά στον μεγαλύτερο αριθμό των κρουσμάτων ιλαράς εδώ και δεκαετίες, οι υγειονομικές αρχές απευθύνουν έκκληση για εμβολιασμό».

Στις 3 Νοεμβρίου, 431 κρούσματα ιλαράς είχαν καταγραφεί το 2026 στο Ουισκόνσιν από το πολιτειακό υπουργείο Υγείας. Ο θάνατος αυτός είναι ο πρώτος στο Ουισκόνσιν από το 1990», καταλήγει η ανακοίνωση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το 2000 είχε ανακοινωθεί η εξάλειψη της ιλαράς από τις Ηνωμένες Πολιτείες χάρη στον εμβολιασμό. Ομως, εδώ και μερικά χρόνια η νόσος επέστρεψε διότι μειώθηκε η εμβολιαστική κάλυψη και διότι έχει αυξηθεί η καχυποψία του αμερικανικού πληθυσμού απέναντι στις υγειονομικές αρχές.

Σε αυτό βοήθησε πολύ ο υπουργός Υγείας της κυβέρνησης Τραμπ, ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, ο οποίος δεν χάνει ευκαιρία να διασπείρει fake news και αντιεπιστημονικές απόψεις για τα εμβόλια και έχει ανατρέψει την αμερικανική εμβολιαστική πολιτική.

Από τις αρχές του 2026, 4.852 κρούσματα ιλαράς, μίας βαριάς και μεταδοτικής νόσου, έχουν καταγραφεί στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι τις 29 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το Αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC).

Η ιλαρά προκαλεί πυρετό, συμπτώματα αναπνευστικής λοίμωξης, εξανθήματα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει σε πιο σοβαρές επιπλοκές, όπως πνευμονία και εγκεφαλίτιδα, οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες ή ακόμα και τον θάνατο.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πριν από την ανάπτυξη του εμβολίου της ιλαράς στις αρχές της δεκαετίας του 1960, η νόσος σκότωνε εκατοντάδες παιδιά κάθε χρόνο στις ΗΠΑ. Εξακολουθεί να προκαλεί δεκάδες χιλιάδες θανάτους ανά τον κόσμο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ