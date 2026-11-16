ΗΠΑ: Αθλήτρια αναρρίχησης παγιδεύτηκε στα βράχια του El Capitan λόγω καταιγίδας -Έμεινε σε σκηνή στην άκρη του γκρεμού για εννέα μέρες [βίντεο]

Μπροστά σε μία δύσκολη δοκιμασία βρέθηκε κορυφαία αθλήτρια αναρρίχησης στις ΗΠΑ, καθώς παγιδεύτηκε για εννέα μέρες σε σκηνή που κρεμόταν στα στα κάθετα βράχια του El Capitan, στο Εθνικό Πάρκο Γιοσέμιτι.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Η Σάσα Ντι Τζούλιαν, λίγο πριν την κορυφή του El Capitan, παγιδεύτηκε από σφοδρή καταιγίδα, τη χειρότερη στην περιοχή από το 1973. Η πρωτοφανής κακοκαιρία την ανάγκασε να διακόψει την ανάβαση που προετοίμαζε για χρόνια.

Εγκλωβισμένη για εννέα ημέρες σε κρεμαστή σκηνή, η αναρριχήτρια αντιμετώπισε καταρρακτώδεις βροχές, χιόνι και ισχυρούς ανέμους. Η αποστολή της μετατράπηκε σε μια ακραία δοκιμασία επιβίωσης και ψυχικής αντοχής στα κάθετα βράχια.

Παρά τις ακραίες συνθήκες, η Ντι Τζούλιαν αρνήθηκε να εγκαταλείψει, καθώς μια αναβολή θα σήμαινε καθυστέρηση ενός έτους. Η αποφασιστικότητά της πήγαζε από την επιθυμία να δοκιμάσει τα όρια για τα οποία προετοιμαζόταν εντατικά.

Μόλις η καταιγίδα κόπασε, η Ντι Τζούλιαν συνέχισε την ανάβαση και έφτασε στην κορυφή. Έγραψε ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που ολοκλήρωσε με ελεύθερη αναρρίχηση τη μεγαλύτερη διαδρομή του El Capitan, βιώνοντας βαθιά προσωπική ικανοποίηση.

Πιο συγκεκριμένα, η Σάσα Ντι Τζούλιαν υπέμεινε μια ανελέητη καταιγίδα λίγο πριν φτάσει, η οποία απείλησε να εκτροχιάσει ένα ορειβατικό επίτευγμα που προετοίμαζε επί χρόνια. Όπως αναφέρει η New York Post, η 34χρονη αναγκάστηκε να διακόψει την ανάβασή της και να περιμένει να ηρεμήσουν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

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«Ήμασταν 10 ημέρες στον δρόμο, 120 μέτρα μακριά από την κορυφή και κάναμε ελεύθερη αναρρίχηση, που σημαίνει ότι κάνεις ελεύθερη αναρρίχηση από τη βάση μέχρι την κορυφή χωρίς να πέσεις. Τότε μας χτύπησε αυτή η καταιγίδα, η οποία έφερε τη μεγαλύτερη ποσότητα βροχής και κακοκαιρίας που είχε δει το Γιοσέμιτι Νοέμβριο μήνα από το 1973», δήλωσε η αθλήτρια αναρρίχησης στο περιοδικό People.

Σκληρή δοκιμασία επιβίωσης μέσα σε αντίξοες καιρικές συνθήκες

Έτσι, η Σάσα Ντι Τζούλιαν είδε μία εξαντλητική αποστολή να μετατρέπεται σε δοκιμασία επιβίωσης και ψυχικής αντοχής, καθώς κλήθηκε να αντιμετωπίσει καταρρακτώδεις βροχές, ισχυρούς ανέμους, αστραπές, βροντές, χαλάζι, χιόνι και πάγο.

Από τη στιγμή που δεν μπορούσε να συνεχίσει την αναρρίχηση με ασφάλεια, κατέφυγε σε μια μικρή σκηνή ασφαλισμένη στην κατακόρυφη βραχώδη πλαγιά, όπου θα περνούσε τις επόμενες εννέα ημέρες περιμένοντας να κοπάσει η καταιγίδα.

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«Όταν περνάς εννέα ημέρες μέσα σε μια χειμερινή καταιγίδα κουλουριασμένος σε μια σκηνή σε κατακόρυφο γκρεμό, βρίσκεσαι σε μία κρεμαστή αναρριχητική σκηνή (portaledge), δηλαδή σε μια ειδική αιωρούμενη πλατφόρμα διαστάσεων περίπου 1,20 επί 1,80 μέτρου που κρέμεται στο πλάι του τοιχώματος», είπε η 34χρονη, προσθέτοντας τα εξής:

«Η θυσία του να μην είσαι άνετος και να βρίσκεσαι εκτός του στοιχείου σου αποτελεί μέρος αυτού του ταξιδιού, για να δεις τι είσαι ικανός να κάνεις και να βρίσκεσαι σε αυτή την αρένα της αναρρίχησης πιέζοντας τον εαυτό σου».

Δεν ήθελε να τα παρατήσει η Ντι Τζούλιαν -«Η εγκατάλειψη της προσπάθειας δεν ήταν επιλογή»

Μπορεί οι καιρικές συνθήκες να ήταν πάρα πολύ κακές, όμως η Ντι Τζούλιαν σημείωσε ότι «η εγκατάλειψη της προσπάθειας δεν ήταν επιλογή».

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Μάλιστα, εξήγησε ότι η αποφασιστικότητά της προήλθε «από την επιθυμία να δω αν είμαι ικανή να κάνω μια διαδρομή για την οποία έχω προπονηθεί, προετοιμαστεί και οπτικοποιήσει».

Επιπλέον, αν επέστρεφε πίσω, αυτό θα σήμαινε ότι θα έπρεπε να αναβάλει την προσπάθειά της για ένα χρόνο και δεν ήταν διατεθειμένη να τα παρατήσει, έχοντας επενδύσει πάρα πολύ χρόνο για να προετοιμαστεί για μία τέτοια μεγάλη πρόκληση.

«Ήταν σαν να έπρεπε να μείνω ταμπουρωμένη σε αυτή τη σκηνή για εννέα ημέρες για την πιθανότητα να δω αν μπορώ να τα καταφέρω, σε σύγκριση με το να κατέβαινα κάτω μέσα στην καταιγίδα, να τα παρατούσα και να χρειαζόταν να περιμένω έναν ακόμη χρόνο για την επόμενη σεζόν», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι «αυτή η θυσία των εννέα ημερών, σε σύγκριση με αυτό, δεν ήταν σχεδόν καθόλου θυσία».

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Οι καθημερινές προκλήσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η 34χρονη αθλήτρια αναρρίχησης

Όπως είναι λογικό, η ζωή μέσα σε ένα μικρό καταφύγιο δεν ήταν εύκολη, με την Ντιν Τζούλιαν να καλείται να αυτοσχεδιάσει, ακόμη και για τις βασικές της ανάγκες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι έφτιαξε ένα πρόχειρο δοχείο ούρησης, χρησιμοποιώντας ένα άδειο πλαστικό μπουκάλι νερού.

Ένα άλλο ζήτημα ήταν η διατήρηση της θερμοκρασίας σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, καθώς η υγρασία διαπερνούσε τα ρούχα της 34χρονης. Παράλληλα, χρησιμοποίησε μια φορητή σόμπα για να ζεσταίνει νερό και επιβίωσε με αποξηραμένα προϊόντα και πρωτεϊνικές μπάρες που παράγονται από μια εταιρεία που ίδρυσε η ίδια.

Όσον αφορά τον χρόνο που έπρεπε να περάσει, η Ντι Τζούλιαν είχε σύμμαχο ένα Kindle (σ.σ. ηλεκτρονική συσκευή της Amazon για ανάγνωση), το οποίο της επέτρεψε να διαβάσει αρκετά βιβλία, όσο περίμενε να βελτιωθεί ο καιρός.

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Γενικότερα, η 34χρονη περιέγραψε την γενικότερη κατάσταση που βίωσε ως «παρατεταμένη απομόνωση». Σε συνδυασμό με την ακινησία, έκανε λόγο για «πολύ δύσκολες» δοκιμασίες, κυρίως «σε ψυχικό επίπεδο», ειδικά για κάποιον που έχει συνηθίσει να κινείται διαρκώς και να δοκιμάζει τα φυσικά του όρια.

«Δεν είμαι κάποια που της αρέσει να κάθεται ήσυχη. Το να κάθεσαι ακίνητος είναι σαν να μπαίνεις σε κατάσταση Ζεν μοναχού», είπε.

Για να διατηρήσει την αυτοσυγκέντρωσή της, βασίστηκε σε ασκήσεις αναπνοής και άλλες πρακτικές που είχε αναπτύξει σε όλη τη διάρκεια της αναρριχητικής της καριέρας.

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Έγραψε ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που φτάνει στην κορυφή -«Ένα βαθύ προσωπικό αίσθημα ικανοποίησης»

Η Ντι Τζούλιαν κατάφερε να επιβιώσει στη σκηνή για εννέα μέρες και μόλις κόπασε η καταιγίδα συνέχισε την ανάβασή της και έφτασε στην κορυφή.

Μάλιστα, έγραψε ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που έκανε ελεύθερη αναρρίχηση στη μεγαλύτερη διαδρομή του El Capitan. Η αποστολή διήρκεσε συνολικά 23 ημέρες, συμπεριλαμβανομένων των εννέα ημερών που πέρασε περιμένοντας να περάσει η καταιγίδα.

Αναλογιζόμενη τη στιγμή που στάθηκε επιτέλους στην κορυφή του El Capitan, περιέγραψε ότι βίωσε «ένα βαθύ προσωπικό αίσθημα ικανοποίησης».